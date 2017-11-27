AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



AA'nın haberine göre; parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.00'de başladı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı 4,5 saat sürdü.

AK PARTİ MYK

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu