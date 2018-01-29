AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu
Ünal'ın açıklamadan satır başları şöyle:
"Zeytin Dalı Harekatı son derece başarılı bir şekilde sürüyor. TSK'nın, kahraman ordumuzun ÖSO ile yürüttüğü operasyon başarıyla devam diyor. Burada oluşturulan yerel yönetimler niteliğinde hastanesiyle, okuluyla, üniversitesiyle Fırat Kalkanı'nın sonuçlarını görüyoruz. Afrin bölgesi de terörden temzilendikten sonra buranın gerçek sahipleri olan insanlara terk edilecek."
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"Burada maalesef CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da 2 gün 3 gün milli duruş sergiliyor. 3 gün sonra bu duruşu bozarak başka bir noktaya geçiyor. Bu harekete dönük bir şey söyleyemeyen CHP, ÖSO'ya yönelik çirkin şeyler söylüyor. ÖSO'dan ne istiyorsunuz? PYD YPG'ye dönük bir gün olsun olumsuz ifadenizi duymadık. YPG'ye övgüler dizdiğinizi biliyoruz. CHP PKK'ya YPG'ye hiç bir şey söylemezken, bizimle birlikte kendi ülkesini savunan, bizimle birlikte bölgeyi terörden temizleyen ÖSO'dan ne istiyorsunuz."
"Biz siyaseti konuşurken pisikopatiyi konuşucaksak, CHP'nin durumu çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır. CHP'nin Atatürk ile ilgisi kalmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan, Zeytin Dalı Harekatı'ndan neden rahatsız olduklarını biliyoruz. CHP Türkiye karşıtı odakların merkezi haline dönüşmüştür."
"Bu hakaretleri, çirkin ifadeleri kendilerine iade ediyoruz. Kılıçdaroğlu, "Harekata karşı çıkanlara devlet baskı uyguluyor" diyor. Biz buna seyirci mi olacağız? Birileri TSK'ya katil diyorsa, hakaret ediyorsa, terör sevici, terörü destekleyen bir dil kullanıyorsa sayın Kılıçdaroğlu bizden bunları alkışlamamızı mı istiyor?"
SEÇİM İTTİFAKINA İLİŞKİN
"Milli mutabakat komisyonu yarın dördüncü toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun görüşmeleri, karşılıklı müzakerelerden oluşmaktadır. Bu müzakereleri biz belli seçenekler haline getirip Sayın Genel Başkanlara sunacağız. Genel temayül yüzde 10 barajının korunması üzerinedir. Onun dışındaki hususları da değerlendirmeye devam ediyoruz."
(Yüzde 10 barajına ilişkin) "Burada şekilden çok maksak dikkate alınarak çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmanın maksadı, ittifak yapan siyasi partilerin oyunun belli olması, marka değerinin korunması. Bu amaçları gerçekleştirecek bir pusula üzerinde çalışıyoruz."
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