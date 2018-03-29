AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, parti olarak 81 ilden 8'i dışında il kongrelerini tamamladıklarını, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi tarihinin henüz kesinleşmediğini ancak ramazandan sonraki bir zaman dilimi içerisinde yapılabileceğini bildirdi.
Ataş, yaptığı açıklamada, partisinde 2017'nin Temmuz ayında başlayan kongre sürecinin sonuna yaklaşıldığını ifade etti.
Geçen hafta itibarıyla 915 ilçe kongresini tamamladıklarını, geriye İzmir ve İstanbul'daki 43 ilçedeki kongrelerin kaldığını anlatan Ataş, 15 Nisan'a kadar bu kongreleri de bitireceklerini söyledi.
"İL KONGRELERİMİZİ 6 MAYIS'TA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"
Ataş, il kongrelerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Şu ana kadar 73 ilimizin kongresini tamamladık, 8 ilimiz kaldı. İllerimizi de inşallah bu hafta sonu Adana ve Hatay, 7 Nisan'da Aydın ve Denizli, 8 Nisan'da Siirt ve Van, 28 Nisan'da İzmir ile 6 Mayıs'ta İstanbul il kongrelerimizi tamamlayarak, il kongrelerimizi 6 Mayıs'ta bitirmiş olacağız." bilgisini verdi.
AK Parti kongrelerini büyük bir kalabalık ve coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirten Ataş, şöyle devam etti:
"Çok coşkulu bir şekilde, yoğun katılımlı bir şekilde yapıldı ve yapılıyor. Milletimizin teveccühü çok büyük, kongre salonlarının dışında Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı çok büyük ilgi ve alakayla karşılayan topluluklarla muhatap olduk. Bu da bize yeniden 2002 tarihinde partimizin kuruluşundaki heyecandan daha fazla bir heyecanı ortaya koyduğunu gösteriyor. Milletimizin büyük bir teveccühü var ve AK Parti'ye olan güven devam ediyor.
Yeni bir diriliş hareketinin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Hem parti olarak hem de millet olarak bizleri heyecanlandırıyor. Gerçekten yedi düvele verilen mücadelede Mehmetçiğimizin, güvenlik güçlerimizin sınır ötesi operasyonlarda almış olduğu başarı, yeniden milletimizin kendine olan özgüvenini tazelemiş oldu."
"HAZİRAN SONU OLABİLİR, TEMMUZ OLABİLİR"
Ataş, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin ramazandan sonraki bir zaman dilimi içerisinde her an yapılabileceğini ancak tarihinin belli olmadığını belirtti. Ataş, "MKYK'nın verdiği bir karar yok tarih olarak. Bizim öngörümüz haziran sonu olabilir, temmuz olabilir. Kesin bir tarih vermek istemiyorum ama Meclis tatile girmeden yapılması, okullar tatile girmeden yapılması doğal bir süreçtir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunun kararını verecek olan partimizin MKYK'sıdır. Çünkü olağan büyük kongrenin tarihini belirleme yetkisi ve kongrenin toplanma yetkisi MKYK'ya aittir." dedi.
Partisinin kongre sürecinde büyük bir değişim yaşandığını aktaran Ataş, 81 il başkanından 34'ünün, ilçe başkanlarından 400'ünün değiştiğini, il ve ilçe teşkilatlarının yönetiminde yapılan değişikliklerin oranının yüzde 52 olduğunu bildirdi.
"İTTİFAKIN ZEDELENMESİ İÇİN"
AK Parti ile MHP arasındaki "Cumhur ittifakı"na da değinen Ataş, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Bahçeli ile Sayın Genel Başkanımızın görüşmeleri sonucunda, alt komisyonların çalışmaları neticesinde ortaya çıkan tablo, Meclis'ten geçen tablo bugün Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yerli ve milli duruşun altyapısını oluşturmaktadır. Biz bu ittifakın zedelenmemesi için azami gayret sarf etmek gerektiğini teşkilat mensuplarımızla paylaşıyoruz. Ben inanıyorum ki gelecekte bu ittifak artık bir bütünleşmeye vesile olacak bir ittifak olacaktır. Çünkü Türkiye'nin bu bütünleşmeye ihtiyacı var."
"KILIÇDAROĞLU DEDİKODU YAPIYOR"
Ataş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında sarf ettiği, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır." sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sayın Kılıçdaroğlu dedikodu yapıyor. Sokaklarda dedikodu yapanların ağzıyla konuşan bir tavır içerisinde. AK Parti tepeden tırnağa, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kendisini gözden geçirmiş, bütün kadrolarını, teşkilat mensuplarını, yerel yöneticilerini ve seçilmişlerini gözden geçirmiş bir siyasi harekettir. Sayın Kılıçdaroğlu, hiçbir tutarlılığı olmayan, hiçbir mesnedi olmayan bir dille konuşmayı kendisine siyaset tarzı olarak belirlemiş. Akşam başka bir şey konuşuyor, sabah başka bir şey konuşuyor, bu ay başka bir şey konuşuyor, bir ay sonra başka bir şey konuşuyor. Millet de bunun ne kadar tutarsız olduğunu izliyor ve görüyor.
Bugüne kadar siyasi olarak millete hiçbir şey veremeyenler, girdikleri 12 seçimde hiçbir başarı elde edemeyenler, milletle birlikte yol yürümesini beceremeyenler kendilerinin siyasi muarız olarak aldıkları kişilere karşı karalama kampanyasıyla siyaset yapmayı kendilerine tarz edinmiş bir yapı içerisindeler. Onların söylediklerinin hiçbir tutarlılığı yoktur. Yalandan ve iftiradan öteye hiçbir gerçeği yansıtmayan bir tarz içerisindeler. Dönüp kendilerine baksınlar, onlar nerede duruyorlar. Milletin yanındalar mı? Milletin karşısındalar mı? Terör örgütleriyle, uzantılarıyla iş tutanlar, terör örgütü mensuplarına terörist diyemeyenler, Zeytin Dalı Harekatı'nda bile PYD'ye ve YPG'ye terörist diyemeyenler. Bunu demesini beceremeyenler, AK Parti'nin başarısını hazmedemeyip nasıl çamur atarızın planlarını yapıyorlar."
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