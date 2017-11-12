MHP'nin Meclis Başkanı adayı Celal Adan oldu

CHP, HDP ve MHP'nin Meclis Başkanı adayları belli oldu. CHP'den İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP'den Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP'den ise İstanbul Milletvekili Celal Adan, Meclis Başkanı adayları olarak açıklandı. AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MYK toplantısında, kurmaylarına adaylık tercihini Kahraman'ın kendisine bıraktığını söylediği, sonra da Kahraman ile görüştüğü belirtiliyordu. Görüşme öncesinde İsmail Kahraman'ın bir dönem daha Meclis Başkanı olacağı kulislerde konuşuluyordu. Ancak görüşme sonrası tablonun değişebileceği ifade ediliyor.

AK PARTİ'NİN ADAYI BUGÜN YA DA YARIN AÇIKLANABİLİR

Habertürk TV'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Başkanvekilleri ile görüşecek. Ayrıca milletvekillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda, çalışmak istedikleri komisyonlar ve Meclis'te görev almak istedikleri alanlarla ilgili görüşleri de soruldu. O isimlerin bugün gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede masada olması bekleniyor. AK Parti'nin adayını da bugün ya da yarın açıklayabileceği belirtiliyor.

MHP'NİN ADAYI CELAL ADAN

CHP'nin adayı eski Maliye Bakanı ve BDDK Başkanı Zekeriya Temizel. HDP'nin adayı ise tutuklu milletvekili Selma Irmak olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de MHP'nin kendi adayını çıkaracağını açıklamıştı. Habertürk TV'nin geçtiği bilgiye göre; MHP'nin adayı da Celal Adan olarak açıklandı.

17-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SEÇİM YAPILACAK

TBMM Başkanlığı için aday olmak isteyenler 5 gün boyunca başvuru yapabilecek. 17-21 Kasım tarihleri arasında seçim yapılacak.

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