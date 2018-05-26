AK Parti , seçim beyannamesinde güvenlik, asayiş, terör, uyuşturucuyla mücadele, trafik ve sınır güvenliği gibi konularda önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını da açıkladı. Şehirlerin güven ve huzurunu sağlamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) hayata geçirilmişti.
Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre beyanname ile KGYS koordinasyonunda mahalle bekçisi uygulaması yaygınlaştırılacak, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşların güvenlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak. Riskli okullar için güvenlik kameraları tamamlanacak ve KGSY’ye entegrasyonu sağlanacak.
TERÖR: Uluslararası ve bölgesel teröre destek veren çevre ve odaklarla kararlılıkla mücadele edilecek. Terörle mücadelede sosyal ve ekonomik politikalara ağırlık verilecek. Terörizmin finansmanıyla mücadelede koordinasyon ve soruşturma etkinliği artırılacak.
MAYINLI ARAZİLER: Sınır yönetimi alanında mülki idare amirlerinin imkân ve kabiliyetleri artırılacak. Yaklaşık 180 milyon metrekarelik alanda yer alan tüm mayın tarlaları temizlenecek. Bu alanlar tarım, hayvancılık, ticaret ve iskâna açılarak ekonomiye kazandırılacak. Şehir merkezlerinde kalmış ve kullanım ihtiyacı kalmamış askeri alanların vatandaşın hizmetine sunulmasına yönelik ilgili kurumlara devri sağlanacak.
KOLLUK PORTALI: Güvenlik ve asayişin tesisi için teknik ve fiziki altyapı geliştirilecek. Kolluk tarafından adli görevler kapsamında yapılan işlemler UYAP’a entegre oluşturulacak bir kolluk portalı üzerinden e-imza veya biyometrik imza ile vatandaşları karakola götürmeden, kâğıt kullanmadan, adli kolluk personelinin hatalarını ortadan kaldıracak şekilde yapılması sağlanacak.
Tamamen milli teknolojiler ve çözümler kullanılarak geliştirilen Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi 2023 yılına kadar 81 ilde tamamlanacak. Kriminal laboratuvarların teknolojik kapasitesi artırılacak. Böylece suçun aydınlatılma süreleri, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesiyle kısaltılacak.
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