AK Parti Samsun milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Samsun milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Samsun milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

AHMET DEMİRCAN

YUSUF ZİYA YILMAZ

ÇİĞDEM KARAASLAN

FUAT KÖKTAŞ

ORHAN KIRCALI

BEKİR KELEŞ

ELİF COŞKUN BİLGİN

CANER GÖKTEPE

MUHAMMET YASİR OKUDAN

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