Özelleştirilen 13 şeker fabrikasının bulunduğu illerden 11’inde Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu geçen yıl yapılan referanduma göre artarken, 2 ilde düştü. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (TÜRKŞEKER) ait Afyonkarahisar, Tekirdağ- Alpullu, Niğde-Bor, Burdur, Çorum, Kastamonu, Kahramanmaraş-Elbistan, Erzincan, Erzurum, Konya- Ilgın, Kırşehir, Muş, Tokat- Turhal ve Yozgat olmak üzere 14 fabrika nisan ayında yapılan ihalelerle satışa çıkarken, 13’ü özelleştirildi. Kastamonu Şeker ihalesi, komisyon tarafından belirlenen 119.6 milyon liralık tutarda teklif veren yatırımcı çıkmadığı için sonuçlandırılamadı. 13 fabrikanın satışından devlet 5 milyar liraya yakın gelir elde etti.

TEPKİLER YAŞANMIŞTI

“Stratejik ürün” olarak nitelendirilen, bu nedenle sadece çiftçi, işçi, sanayiciyi değil, toplumun tamamını ilgilendiren şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, özellikle fabrikaların bulunduğu şehirlerde tepkilere neden olmuştu. Bu tepkilerin gölgesinde gidilen seçimlerden sürpriz sonuçlar çıktı. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan, 16 Nisan 2017’de yapılan referanduma göre özelleştirmelerin yapıldığı 11 kentte oylarını artırdı. Artışlar Niğde’de 1.8, Çorum’da 0.1, Kırşehir’de 2.4, Yozgat’ta 1.2, Erzincan’da 0.1, Tokat’ta 1.4, Afyonkarahisar’da 3.5, Tekirdağ’da 8.3, Burdur’da 2.4, Kahramanmaraş’ta 0.2, Konya’da 2.7 puan oldu. İki kentte Erdoğan oylarını korumayı başaramadı. Muş’ta oyu 6 puanlık düşüşle yüzde 53.3’e, Erzurum’da 2.2 puanlık düşüşle yüzde 72.3’e geriledi.