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AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

Mahir Ünal: (İstifafalarla ilgili) Gelen de giden de bizim arkadaşımızdır

Bu güne kadar bütün seçimleri kaybetmiş hiçbir siyasi başarısı olmayanlartın bunu anlamasını beklemeyiz. Hepimiz birgün yerlerimizi çok büyük heyecan ve enerjiyle yerine getiririz.

Kemal Kılıçdaroğlu iftirayı hakareti muhteşem şekilde yapıyor. Yapamadığı şey milletin umudu olduğu değişim dönüşümü siyaseti asla ve asla yapamıyor. Dönsün önce kendine baksın.

Kılıçdaroğlu, müftülere nikah yetkisiyle ilgili bizim çizgimize geldi.

Cumhurbaşkanımızın metal yorgunluğu dediği bu heyecanı duyduğu ilk günkü aşkı kaybedenler içindir. AK Parti kendisini 2019'a hazırlarken Türkiye'yi de 2023'e hazırlıyor.

Ankara yarın İstifa edeceğini açıkladı. Balıkesir'den de aynı şeyi bekliyoruz. Meseleyi isimler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz.