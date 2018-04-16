AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapıyor.

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Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları:

16 Nisan'da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' dedi ve Türkiye kazandı. Bununla ilgili değerlendirmeler yaptık.

CHP OTURMA EYLEMİ

Tehdit ve hakaret içeren laflarını sıraladılar. Dikkatimizi çeken iki noktanın altını çizmek istiyorum, tutuklu milletvekilleri hakkında 'rehin' ifadesinin kullanılması ve Deniz Gezmiş ile Selahattin Demirtaş benzetmesi.

Kimyasal silahlarla halkı katletmiş olan, insanları mülteci konumuna düşüren, biz zamanlar reform yapacağım diye bize yaklaşan, sonra CHP'nin görüşme yaptığı Esad'a yönelik siz Kılıçdaroğluı CHP'sinin bir eleştirisini görmemişsinizdir.

UYUM YASALARI

19 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı gerçekleştireceğiz.

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