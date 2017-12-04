AK Parti sözcüsü Mahir Ünal MYK sonrası açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ünal, seçim ittifakına ilişkin, "Doğal ittifakın, teknik olarak konuşulması şu anda gündemde değil. Şu anda, bu ittifakın karşılıklı görüş alışverişleri, tarafların konunun kamuoyunda tartışılmasına dönük demeçleri, ifadeleri, bunlar bir süre sonra tarafların yetkili kurullarının görüştüğü süreçlere dönüşecektir. Ama şu anda, dediğim gibi bu henüz siyasi partilerin kurullarının teknik olarak görüştükleri süreçlere dönüşmüş değil." dedi.

ERDOĞAN-DESTİCİ GÖRÜŞMESİ

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BBP Genel Başkanı Destici'nin görüşmesine ilişkin, ''Bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci, genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler. 3 konu üzerinde duruldu. Milli manevi meseleler üzerinde duruldu ve cumhurbaşkanımıza destek olduklarını ifade ettiler. Aynı şekilde uyum çalışmalarına ilişkin teklifleri sundular. Sayın Desteci'nin ziyaretine ilişkin, kendi önerilerini dile getirdi. Kamuoyunda bazı meselerin tartışılması yönünde AK Parti kendi yönünü belirlemede bu tartışmalar oldukça faydalı mahiyette.'' şeklinde konuştu.

Ünal sözlerine şöyle devam etti: ''AK Parti'den 4 BBP'den 5 genel başkan yardımcısı toplantıda bulundular. Sayın Desteci önerilerini, dosyalar halinde sundu. Bu önerileri genel sektelerler düzeyinde değerlendirilecek. 3 kadameli bir çalışmadan söz ediyoruz. Sosyal güvenlik ve maliye bakanlığı çalışmayı bitirdikten sonra MYK'ya sundular. Bakanlar kurulu ve meclis AK Parti grubu son değerlendirmeleri yapıp bir hafta içinde adımlar atılacak. Uzun bir süreden beri taşeron yasasını bekleyen mutlu edecek bir düzenleme olacak.'' ifadelerini kullandı.

MHP İLE İTTİFAK

Ak Parti Sözcüsü Ünal, ''Bu görüşmeler gerçekleştiğinde sizi bilgilendiriyoruz. Şu anda herhangi bir görüşme talebi söz konusu değil.

Şimdi biz uyum yasaları çalışması konusunda siyasi partiler kanunu ve seçim yasası da gündemimizde. Şu anda daha çok daraltılmış 4'lü ya da 5'li sistem ya da dar bölge sistemi, seçim kanunu çalışılırken baraj konusu da bu tartışmaların içinde geliyor. Ama kamuoyuyla paylaşacak bir durumda değil çalışmalar. Genel başkanımız daha önce düşüncesini ifade etmişti. MHP ile sonuna kadar ittifak yapmak konusunda milli meselelerin söz konusu olduğu, her konuda her zaman hem fikiriz.'' dedi.

Ünal, ''Uzunca bir süre sistematik olarak CHP ve HDP eliyle Türkiye'nin DEAŞ'le iş birliği yapmakla suçlayanların iş birliği yaptığı ortaya çıktı. PKK ve SDG'nin ilşkisini biliyorsunuz açık bir şekilde deşifre oldu. AK Parti siyaseti, bir devlet yönetme sorumluluğunu üzerine almış Türkiye'nin öncelikler ve Türkiye'nin ekonomisinde taşeron yasasını bekleyenlerin sorumluluğu altında.'' şeklinde konuştu.

''CHP'Yİ TUTUMUNDAN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ''

Ünal, ''Bundan sonra CHP'nin açıklayacağı belgelerin hiçbir şekilde bizim siyaset gündemimizde yer almayacağını, bu belgelerin yeri mahkemedir dedik. İspat yeri arıyorsanız mahkemeye gidin belgeleri sunun dedik. Bugün gitti sundular. Mahkeme orada savcılık orada. TBMM mahkeme değildir. Türkiye siyaseti ithamların hakaretin düşeceği bir siyaset biçimi değildir. Ne siyasetin gündemini ne de Türkiye'nin gündemini bu tür ithamlarla hakaretlerle işgal etmesin. Stratejileri her zaman olduğu gibi kafa karıştırmak, nefretten beslenmek, hakaret etmek. Bu hoş bir durum değil. O yüzden CHP'yi bu tutumundan vazgeçmeye davet ediyoruz.'' dedi.

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal canlı yayında konuşuyor