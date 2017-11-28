SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği belgelerle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak, söz konusu belgelerin savcılığa teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

Bazı eylemlerin Türkiye ayağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın ailesi ile ilgili çirkin iftiralarının hakikati ortaya çıkacaktır. Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışı siyaset tarihimizin çöplüğünde yerini alacaktır.

RIZA SARRAF DAVASI

Tamamen siyasi, Türkiye'ye dönük bazı çevrelerin operasyonlarından ibaret olan, FETÖ'nün Amerika'da dizilere kadar sızdığını biliyoruz. Bir diziye kadar sızmış durumda. Bu tiyatroda oynan oyunu biz tanımıyoruz.

mahir ünal

Kılıçdaroğlu