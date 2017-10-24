AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP, seçim kaybedip koltuğa yapışıp kalanların partisidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, " CHP, bu kadar seçim kaybedip görevinde kalan koltuğa yapışıp kalan insanların partisidir. CHP siyaset mi yoksa bu ülkeye düşmanlık mı yapıyor önce buna karar versin. Siyaset yapacaksa siyasetin gereklerini yerine getirsin, 2019'a yönelik hazırlıklarını yapsın." dedi
AA'nın haberine göre; AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca yürütülen sürecin yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Ünal, istifasını açıklayan belediye başkanları ile ilgili çirkin iddia ve ithamların olduğunu, sürecin 2019 seçimlerine hazırlık çerçevesinde sürdürüldüğünü söyledi.
Ünal, "İstifa eden belediye başkanlarımızın dışında yerel yönetimler başkanlığımız nezdinde ve süreç devam ediyor. 2017 sonuna kadar bu süreç devam edecek. Bu bayrak yarışında görevi bırakan başkanlarımızla ilgili muhalefetin son derece çirkin iddia ve ithamları var. Bunlar son derece kaba ve nezaketsiz davranışlardır. Bu belediye başkanlarımızla ilgili CHP'nin yaptığı gibi altında bir takım çirkin iddialar aramaları son derece yanlıştır." diye konuştu.
Anamuhalefet partisinde her kafadan başka bir ses çıktığını, CHP'nin AK Parti'de yürütülen çalışmaları eleştirmeden önce kendi iç yapısına bakması gerektiğini dile getiren Ünal, CHP'nin seçim kazanamadığı halde koltuğa yapışıp kalanların partisi olduğunu belirtti.
MAHİR ÜNAL, ŞUNLARI KAYDETTİ:
"CHP önce dönüp kendi içine baksın, kendi istifa eden milletvekiline baksın her kafadan bir ses çıkan kendi iç yapısına baksın. CHP, bugüne kadar hiç seçim kazanmayıp da görev başında insanların kaldığı tek parti herhalde. CHP, bu kadar seçim kaybedip görevinde kalan koltuğa yapışıp kalan insanların patisidir. CHP siyaset mi yoksa bu ülkeye düşmanlık mı yapıyor, önce buna karar versin. Siyaset yapacaksa siyasetin gereklerini yerine getirsin, 2019'a yönelik hazırlıklarını yapsın. CHP kendi işine baksın, AK Parti de kendi işine bakıyor."
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