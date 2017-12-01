SON DAKİKA! AK Parti'den CHP'ye belge yanıtı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünal, CHP'nin bugün paylaştığı belgelerle ilgili olarak son dakika açıklamalarda bulundu.
Ünal'ın açıklamaları şu şekilde:
İSTANBUL'DAKİ SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Uyum yasaları konusunda uzunca zamandan beri, TBMM'de AK Parti grubundan ve diğer uzmanlardan oluşan heyet çalışmalarını sürdürmekteydi. Çalışmaların neticesinde bugün sayın Genel Başkanımızla yapılan çalışmaların istişaresini yapacağız. Daha önce de açıkladığımız gibi seçim ittifakı teknik bir konu, henüz konuşmak için erken. 15 Temmuz'dan sonra zaten yerli ve milli unsurlarla doğal bir ittifakımız var. MHP de bu çerçevede bizim müttefiklerimizden bir tanesi. Bunlar partinin yetkili kurullarında konuşulur değerlendirilir. Bugünkü ana gündem, 2019 seçimlerine giderken yeni hükümet sistemi ile ilgili mevcut sistemin uyumlu hale getirilmesi açısından yapılan bütün değerlendirmeler. Bugün de istişarelerimizi yaptıktan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz.
17-25 Aralık'ta başaramadıkları bir süreci küresel ölçeğe taşımış durumdalar.
TEZCAN'IN AÇIKLADIĞI BELGELER
Bugün yapılan açıklama sapla samanı karıştırır mahiyette. Diyorsunuz ki, off shore cennetlerine para gönderdiği gibi tuhaf iddialar ortaya atıyorsunuz. Bu iddiayı ispat için sunduğunuz belgeler, bunu ispat eder nitelikte belgeler değil. Kaldı ki bu belgelerin de mahiyetini bilmiyoruz. Bu belgelerin niteliği, içeriği bizim tarafımızdan bilinmediği sürece ve iddianın ispatını da içermediği sürece bizim nezdimizde sahte olduğunu ifade ettik.
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