"3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim ittifakıyla ilgili konunun hukuki altyapısının TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşüldüğünü, buradaki çalışmaların ardından konunun TBMM Genel Kurulu'na götürülerek yasalaşacağını anlattı.

AA'nın aktardığına göre, siyasi partilerin kendi aralarındaki ittifak görüşmelerinin henüz başlamadığını belirten Ünal, "Bu yönde açıklama yapan, farklı düşüncelerini ifade eden siyasi parti yöneticileri bu husustaki düşüncelerini paylaşacaklardır ama ittifak görüşmeleri başladıktan sonra siyasi partilerin yetkili kurumlarında bu hususlar değerlendirilmeye başladıktan sonra oluşacak olan ittifak protokolüdür aslolan. O yüzden bu işin öncesinde herhangi bir şekilde 'olacak olmayacak' tarzında meseleleri konuşmak için henüz daha çok erken." ifadelerini kullandı.

"BU MESELE ÜZERİNDEN HİÇ KİMSE 28 ŞUBAT REKLAMI YAPMAYA KALKIŞMASIN"

Ünal, bir gazetecinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında başlattığı soruşturma ve buna ilişkin bazı çevreler tarafından "28 Şubat bin yıl mı sürecek?" eleştirileri hakkındaki yorumuna ilişkin şunları söyledi:

"Son dönemde özellikle bazı açıklamalar, bazı beyanlar, bazı görüntüler kamuoyu nezdinde bir rahatsızlık oluşturdu. Bunun 28 Şubat'la ya da 28 Şubat'ın devlet aklıyla -demokratik olmayan baskıcı devlet aklıyla- bir ilgisi söz konusu değil. Burada biz devletin hassasiyetlerinden ziyade bugün neyi konuşuyoruz, kamuoyunun hassasiyetlerini konuşuyoruz. Dolayısıyla savcının bu konudaki mülahazasıyla ilgili şu anda bir bilgim yok. Ama hiç kimsenin 'AK Parti iktidarları döneminde 28 Şubat benzeri uygulamalar oluyor' tarzında bazı mülahazalarda bulunmasını asla kabul etmeyiz. Çünkü biz darbelerle 28 Şubat'larla temel insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı günlerle mücadele ederek Türkiye bugünlere geldik."

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