AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de gündeme dair önemli açıklamlarda bulundu. Ünal, 'CHP liderinin dokunulmazlığı kaldırılır mı?' sorusunu da yanıtladı.

Mahir Ünal, "Aslında Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak kıskaca alınmaya çalışıldığını görüyorsunuz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'de Sarraf'ın tanık olarak dinlendiği davayı komplo olarak nitelendirdi. Ünal, CHP'yi ise Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği yapmakla suçladı.

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtlayan Ünal, "Bir siyasi parti terör örgütlerinden yana, Türkiye'ye karşıtı lobilerle işbirliği içinde. CHP nefret dilinden beslenen ve bunu siyaset biçimine dönüştürmüş bir parti" diye konuştu.

CHP LİDERİ HAKKINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP liderinin dokunulmazlığını kaldırmak gerekir demişti.

AK Parti sözcüsü Ünal da soruşturmalar sonrasında 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelir mi?' sorusunu yanıtladı.

Ünal, "Eğer anayasal bir suç varsa kimse bu suçtan mustani tutulamaz. Bu konuda yargı ne yapar ne yapmaz siyasi olarak bunun kararını biz veremeyiz" dedi.

"BU KONUDA BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Mahir Ünal, MHP liderinin seçim ittifakına ilişkin önerisini de değerlendirdi.

Bu konu hakında bir çalışma yapılacağını açıklayan Ünal, "Teknik çalışma mümkün bu konu gündemimize gelecek. Değerlendirecek. Öncelikli olarak önümüzde uyum yasaları var " diye konuştu.