5 alt komisyon; ilk toplantısını AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yürütmenin Yapılandırılması, Kamu Personel Rejimi, Yerel Yönetimler, Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması ve Meclis İç Tüzük komisyonlarının üyelerinin tamamının katıldığı toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlık etti.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, MHP ile oluşturulan ve seçim ittifakı başta olmak üzere seçim sistemi, Hazine yardımı gibi konuları ele alacak olan komisyonda yer alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de partideki toplantıda yer aldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, “Hayırlı işlerde acele etmek lazım. Milletimizin mutabakatını sağlayacak şekilde herkesi kucaklayacak daha güçlü demokrasi için çalışmamızı geniş perspektifle yapacağız” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Yazıcı, “Bu çalışmalarla ilgili Meclis’e ilk olarak yerel yönetimlerle ilgili yapılacak düzenleme gelecek. Yapılacak değişikliklerin yerel seçimlerden 1 yıl önce yasalaşması gerekiyor. Bu ay sonuna kadar Meclis’e gelir. Marttan önce de yasalaşması sağlanır” diye konuştu.

KÜLLİYE’DE KABUL ETTİ

Toplantı sonrası, komisyon üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Görüşmede, içerikten çok komisyonların çalışma esasları ele alındı. Erdoğan’ın komisyon çalışmalarının yılın ilk yarısına kadar genel çerçevesiyle tamamlanması talimatını verdiği kaydedildi. Komisyonların, alanlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından, akademisyenlerden ve meslek gruplarından destek alacağı ifade edilirken, bu komisyonlardan çıkan sonuçların MHP ile kurulan milli mutabakat komisyonuna iletileceği vurgulandı. Alt komisyonların haftada bir, üst komisyonun da ayda bir toplanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta’da meydana gelen uçak kazasını toplantı sırasında öğrendiği, bu nedenle de toplantının kısa sürdüğü bildirildi.

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