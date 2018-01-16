AK Parti ve MHP arasında uyum yasalarına yönelik ittifak görüşmeleri 18 Ocak Perşembe günü yapılacak.

AK Parti ve MHP'nin ittifak görüşmelerini yürütecek olan komisyon üyeleri belli olmuştu. AK Parti'de, Abdülhamit Gül, Mustafa Şentop ve Mahir Ünal, MHP'de ise, Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu komisyon üyeleri olarak açıklanmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER