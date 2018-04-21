AK Parti il, ilçe kongrelerini büyük oranda yapsa da henüz tamamlamamış; bazı yerlerde istenilen yönetimler oluşturulamamıştı. AK Parti’nin büyük kongresinin de yapılmamış olması eksiklik gibi görünse de Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin partiyle tekrar etkileşime geçmeleri; kongre seçim sonrasına ötelenerek önlemiş olacak.

Takvim de uygun olmadığı için AK Parti Büyük Kongresi seçim sonrasına bırakıldı. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in aktardığına göre, Bahçeli’nin seçim teklifi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu açıdan önemli bir avantaj sağladı. Erdoğan, partisindeki konsolidasyona girişmeden önce seçimi atlatarak büyük üstünlük sağlayacak; kongreye daha güçlü girecek.

MUHALEFETİN DURUMU:

Erdoğan ve Bahçeli, politik aritmetiği ve muhalefette bir araya gelerek ittifak yapma güçlüklerini gördü. Bahçeli de muhalefetteki toparlanma çabalarını ve farklı isim arayışlarını tespit etti. Bu, AK Parti-MH P ittifakına zarar verebilecekti. 24 Haziran’a çekilen seçimle muhalefet hazırlıksız, ortak adaysız, yani tek ayak üstünde yakalandı.

EKONOMİK VE DIŞ POLİTİK RİSK:

Dış politikada Suriye merkezli çatışma riski ve ekonomik çalkantının derinleşme riski, AK Parti ve MH P’yi mümkün olan en kısa zamanda seçimin yapılması kararına zorladı. Ekonomikfinansal baskılar, finans piyasalarının iktidarı hırpalamaya girişmesi erken seçim kararını tetikledi.

‘İLK TURDA BİTİRELİM’ ÇABASI:

Parlamento ayağında pürüzler bulunsa da Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen desteği konusunda pik nokta yakalanmışken ilk turda yüksek oranla kazanmanın getireceği avantaj kullanılmak istendi. Yüzde 60’ın üzerinde oy oranıyla kazanılacak seçimin toplumdaki kutuplaşmayı ve gerilimi azaltacağı, farklı hesaplar içinde olanları caydıracağı hesaplandı.

PİYASALARA GÖZDAĞI:

Hükümeti hırpalamaya başlayan piyasalara, iç-dış spekülatörlere karşı, “güçlü ittifak”, “iktidara doğru” mesajları verilerek toparlanma sağlandı. Ayrıca dış politik aktörlere de geniş mutabakat iktidarı mesajı verildi; müdahale etmek isteyenlere meydan okundu. Bahçeli, bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini rahatlattı. Ekonomik ya da siyasal spekülatif atakların 60 günlük sürede tolere edilebileceği hesaplandı.

DÜŞMANLARA DERS VERME:

Erdoğan ve Bahçeli, içeride ve dışarıda, “Devlet ve millet düşmanlarına ders verelim” yaklaşımını sergiledi. Aynı zamanda devlet bürokrasisindeki FETÖ tehdidi ve kalıntılarının temizlenmesi konusunda Bahçeli ve Erdoğan ortak noktada buluştu. Erken seçim kararı böyle alındı...

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