AK Parti'de 24 Haziran sonrasında kurulacak yeni hükümet sistemi için çalışmalar sürüyor. Bakanlık sayısının 21'den 14'e düşürülmesi yönünde açıklamalar yapılırken, Başbakan Binali Yıldırım da "Bakanlıkların sayısı mutlaka azalacak" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti'nin bakanlık sayıları üzerinde yaptığı çalışmaya ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonrasında hayata geçecek yeni hükümet modeli üzerinde AK Parti'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bakan sayısının azaltılması yönündeki çalışmalar hakkında Başbakan Binali Yıldırım da "Bakanlıkların sayısı mutlaka azalacak. Cumhurbaşkanı o kararı verecek ama düşüncesinin bu yönde olduğunu biliyorum. Başbakan yok, başbakan yardımcıları yok. Başkan yardımcıları daha az olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

21 BAKANLIK 14'E DÜŞÜRÜLÜYOR

21 olan bakanlık sayısı 14'e düşürülürken iddialara göre; bazı bakanlıklar birleştirilirken, bazıları ise kaldırılıyor.

DEĞİŞİKLİK YAPILMAYAN BAKANLIKLAR: Buna göre, başbakanın olmadığı yeni sistemde; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının aynen devam edeceği öne sürüldü.

ADI DEĞİŞEN BAKANLIKLAR: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın adı Aile ve Toplum Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın adı Sanayi ve Bilim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın adı İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Şehircilik Bakanlığı'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın adı Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştıma, Haberleşme ve Teknoloji Bakanlığı'nın adı Ulaştırma Bakanlığı olacağı iddia edildi.

KALDIRILAN ve BİRLEŞTİRİLEN BAKANLIKLAR: Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'na bağlanacağı, Ekonomi, Maliye ve Kalkınma bakanlıklarının Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı altında birleştirileceği öne sürüldü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gümrük kısmı Maliye Bakanlığı'na ticaret kısmı ise Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlanacağı iddialar arasında. Buna göre, Kalkınma Bakanlığı da Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın altında yer alması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da kültür kısmı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na turizm kısmı ise Maliye, Ekonomi ve Kalkıma Bakanlığı'na devredileceği iddia edildi. Orman ve Suişleri Bakanlığı'nın da orman kısmı Orman, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na suişleri kısmı Şehircilik Bakanlığı'na bağlanacağı öne sürüldü.

OLASI YENİ BAKANLIKLAR

1. Adalet Bakanlığı,

2. Aile ve Toplum Bakanlığı,

3. Sanayi ve Bilim Bakanlığı,

4. İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı,

5. Şehircilik Bakanlığı,

6. Dışişleri Bakanlığı,

7. Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı,

8. Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,

9. Orman, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

10. İçişleri Bakanlığı,

11. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,

12. Milli Savunma Bakanlığı,

13. Sağlık Bakanlığı,

14. Ulaştırma Bakanlığı

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