HT Egeli'de yer alan habere göre, toplam 945 bin 92 seçmenin bulunduğu ve mecliste 9 milletvekili ile temsil edilecek Balıkesir’de, seçimin kazananı AK Parti oldu. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimde yüzde 45.54’lük oranla birinci olan AK Parti, oylarını yüzde 41.40’a düşürmesine rağmen zirveyi kimseye kaptırmazken, milletvekili sayısını da 4’ten 5’e yükseltti. Seçimlere iddialı giren CHP ise, yüzde 30.75’lik oy oranıyla ikinci sırada kalırken, 3 olan milletvekili sayısını da korudu.

EVET’ OYLARINI GEÇTİ

Balıkesir’de umduğu bulamayan parti ise MHP oldu. Bir önceki seçimde yüzde 14.79 oy oranına ulaşan ve 1 milletvekili çıkaran MHP, bu sefer milletvekili çıkarmayı başaramadı. MHP, yüzde 7.56’da kalarak, sıfır çekti.

İYİ Parti ise, ilk kez girdiği seçimden yüzde 14.72 oy ve 1 milletvekili ile çıktı. Son referandumda hayır oylarının yüzde 54.50 olduğu Balıkesir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise tercihini Recep Tayyip Erdogan’dan yana kullandı. Erdoğan yüzde 47.39 oy oranıyla birinci olurken, CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 39.55, Meral Akşener yüzde 10.36 oy aldı.

Erdoğan’ın oy oranının, son seçimdeki evet oylarının üzerine çıktığı görüldü.

2015 Kasım Oy Oranı Vekil AK PARTİ % 45.54 4 CHP % 34.64 3 MHP % 14.79 1 HDP % 2.31 0

2018 Haziran Oy Oranı Vekil AK PARTİ % 41.40 5 CHP % 30.37 3 İYİ PARTİ % 14.72 1 MHP % 7.56 0 HDP % 4.25 0

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Oy Oranı Erdoğan % 47.39 İnce % 39.55 Akşener % 10.36 Demirtaş % 1.69 Karamollaoğlu % 0.75 Perinçek % 0.26

Balıkesir kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 25 Haziran sabahından itibaren Türkiye’de yeni bir yönetim sisteminin hayata geçtiğini belirterek, başta Balıkesir olmak üzere tüm ülkeye yeni sistemin hayırlı olmasını diledi. Başkan Zekai Kafaoğlu, “Sevdalısı olduğum, hizmetkarı olduğum Balıkesir, 24 Haziran seçimlerinde demokratik hakkını en güçlü şekilde kullanarak sandıklara koştu. Sonuçta kazanan demokrasi oldu, kazanan Balıkesir oldu. Teşekkürler Balıkesir” dedi.

"Başkan Zekai Kafaoğlu, kutlamalara katıldı."