DHA'nın haberine göre; 3 yıldır AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Timurçin Saylar, gazetecilere yaptığı açıklamada görevi bıraktığını bildirdi. Saylar yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizle birlikte partimizin genel merkezinde istişarede bulunduk. Daha sonra görevimden ayrıldım. Partimizin her zaman yanındayız" dedi.

Timurçin Saylar

ak parti