AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda AK Parti'nin Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlarının değiştiğini duyurdu.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yaptığı açıklamaya göre Giresun İl Başkanlığı'na Aytekin Şenlikoğlu, Niğde İl Başkanlığı'na Mahmut Peşin, Nevşehir İl Başkanlığı'na Mustafa Rauf Yanar, Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen atandı.