AK Partili Abdülkadir Yüksel için Meclis'te tören

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

Yüksel'in cenazesi bugün memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürülerek toprağa verilecek.