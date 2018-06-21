AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, " Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere birçok yerde ilave sandıklar kurulmasını talep ettik. Böylece yurt dışındaki vatandaşlarımızın daha uzun süre beklemeden oy kullanma işlemini gerçekleştirmelerini sağladık." dedi.

Sorgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtdışındaki seçmenin istediği yerde oy kullanma işlemini gerçekleştirdiğini belirterek, son günlerde yurtdışındaki vatandaşların oy kullanımının arttığını ifade etti.

Ahmet Sorgun, "Havalimanlarında, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan vatandaşlar, büyük bir aidiyetle uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere birçok yerde ilave sandıklar kurulmasını talep ettik. Böylece yurt dışındaki vatandaşlarımızın daha uzun süre beklemeden oy kullanma işlemini gerçekleştirmelerini sağladık. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 1 milyon 300 bin kişi oy kullandı. 24 Haziran seçimlerinde ise yurt dışında ve gümrük kapılarında 1 milyon 486 bin 532 seçmen sandığa gitti." diye konuştu.

"SANDIK DEMOKRASİNİN NAMUSUDUR VE MİLLİ İRADEDİR"

ABD'deki bir vatandaşın oyunu Avustralya'da bile kullanabildiğine değinerek, şunları söyledi:

"Avrupa'nın herhangi bir yerindeki vatandaşımız da istediği havalimanı, büyükelçilik ve temsilcilikte oyunu kullandı. Önceden yurt dışındaki vatandaşların bulunduğu yerde oy kullanması gerekiyordu. Ancak yapılan düzenlemeyle yurt dışı seçmen kütüğüne kaydolmak şartıyla vatandaşlarımız istediği yerde oy kullandı. Bu da önceki seçimlere göre yurt dışında kullanılan oy oranını büyük ölçüde artırdı. Yalnızca yurt dışındaki 3 milyon 50 bin seçmenimize değil, Türkiye'deki 60 milyona yakın seçmenimize de mutlaka sandığa gitmelerini ve iradelerini sandığa yansıtmalarını istiyoruz. Sandık demokrasinin namusudur ve milli iradedir. Bu yüzden ihmale gelmemeli."

"VATANDAŞLARIMIZ AİDİYET DUYGUSUYLA SANDIĞA KOŞTU"

Oy kullanmanın önemine vurgu yapan Sorgun, "Avrupa ülkeleri ne yazık ki bizim orada vatandaşlarımıza yönelik çalışma yapmamıza engel oluyor. Terör örgütü ve yandaşları için tüm imkanlarını sunan ülkeler Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza ve bizlere belli imkanları çok görmekte. Ama buna rağmen yurt dışındaki vatandaşlarımız aidiyet duygusuyla sandığa koştu." diye konuştu.

"BU SEÇİM, ASIRLIK VE TARİHİ BİR SEÇİMDİR"

Sorgun, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bu seçim, asırlık ve tarihi bir seçimdir. Çünkü yönetim sisteminin değiştiği bir seçim olacağı için adeta milattan öncesi ve sonrası gibidir. Milli iradenin egemen olması bakımından 24 Haziran sonrasının çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.