AK Partili Şengül İzmir Marşı çaldırttı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın Gönül Sofrası iftar programları Karşıyaka ile devam etti. Karşıyaka Çarşısı’nda yaklaşık 5 bin vatandaşın katılımı ile coşkulu bir iftar programı gerçekleşti.

HT Egeli'de yer alan habere göre, iftar alanına girerken sanatını icra eden bir sokak müzisyeni ile karşılaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, müzisyenin çaldığı şarkıları dinledi ve şarkılara eşlik etti.

Bir süre müzisyenle sohbet eden Şengül, ondan İzmir Marşı’nı çalması talebinde bulundu. Müzisyen bu isteği kırmadı. Başta İl Başkanı Aydın Şengül olmak üzere tüm teşkilat mensupları ve iftara katılanlar da İzmir Marşı’na eşlik etti. Karşıyaka Çarşısı bir anda ‘İzmir’in dağlarında çiçekler açar’ sözleriyle inlemeye başladı.

TAKDİR TOPLADI

Şengül’ün bu davranışı iftara katılan ve Çarşı’dan geçmekte olan Karşıyakalılar’dan büyük takdir topladı. Şengül, “Biz herkese gideceğiz, herkesin sevgisini, gönlünü kazanacağız. Onlar bizi tanıyana kadar. Bize önyargılı olan herkes bizi tanıdığında, hayallerimizin aynı olduğunu görecek” dedi.

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