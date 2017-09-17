AK Partili Dağ: Anketlerde en yakın partiye 2,5 kat fark atmış durumdayız

AK Parti Denizli Çivril ilçesi 6. Olağan kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın katılımıyla gerçekleşti. Kongrede konuşan Dağ, "Kamuoyu yoklamalarında bize en yakın partiye 2,5 kat fark atmış durumdayız" dedi.

AK Parti Denizli Çivril ilçesi 6. Olağan kongresi yapıldı. Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonunda yapılan kongreye AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Denizli Milletvekilleri, Şahin Tin, Cahit Özkan, Sema Ramazanoğlu, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrede milletvekilleri birer konuşma yaptı. Daha sonra konuşan İl Başkanı Necip Filiz, 2019 seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi. Filiz, "Genel Merkezin talimatları doğrultusunda, ilçe kongrelerimize başladık. Bugün itibariyle Çameli, Acıpayam, Honaz, arkasından Kale, dün Serinhisar, Tavas ve bugün de Çivril ve Babadağ ile birlikte inşallah Denizli'de 8 ilçenin kongre sürecini tamamlayacağız" dedi.

"ÖLÜMLER ÜZERİNDEN OPERASYONLARA YİNE BAŞLADILAR"

Daha sonra konuşan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Son günlerde yaşanan bir olay var. HDP milletvekili birisinin annesi vefat etti ve bir mesele oldu. bir gün sonra birçok açıklama oldu. Ben Ankara'daydım açıkçası, HDP genel başkan yardımcısı ve milletvekillinin annesinin vefatından haberi olmadı. Bir takım hadiseler yaşanmış. Şimdi insan şunu sorguluyor. O cenazenin oraya gömüleceği ve o insanları oraya getiren zihniyet, hangi zihniyet. Yani o eylemcileri oraya getiren, onu haber veren kimler. Daha sonra içişleri bakanımızın bir kişinin fotoğraf çektirmek istemesi ve fotoğrafı çektirmesi, o kişinin gözaltına alınması. Orada o fotoğrafın servis edilmesi. Oraya baktığımız zaman ne yazık ki, ölümler üzerinden bir takım operasyon yapma görevine yeniden başladılar. Geçmişimizde Berkin Elvan olayı vardı. Bir yıl fişe takılı olan Berkin Elvan'ın fişini, yerel seçimler öncesinde fişini çektiler. Daha öncesi 6-7 Eylül olayları biz, bunları çok gördük. Artık bu bayatlamış operasyonları yapmaktan vazgeçin. Tabii ki bizim dinimizde, örfümüzde, kültürümüzde cenazeye saygı vardır. Cenazeye saygıyı sonuna kadar göstermek zorundayız. Ama oraya o insanları getirenleri sorgulamak, onları ortaya çıkarmak ve onların takipçisi olmak zorundayız" dedi.

"TEŞKİLATLAR YAPTIKLARI HER ŞEYİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMASIN"

Konuşmasının devamında teşkilatlarda bazı hastalıkların olduğunu ve bunların atılması gerektiğini belirten Dağ, teşkilatlara yapılan hizmetlerin sürekli paylaşılmaması gerektiğini söyledi. İhtiyaç sahipleri vatandaşlara yapılan sosyal yardımların paylaşılmasının doğru olmadığını vurgulayan Dağ, "Tabi 2001 ruhuyla yürürken, 2023 hedeflerine giderken 2019 seçimlerinde başarılı olmak zorundayız. Son dönemde biz teşkilatlardayken Allah'tan bu sosyal medya yoktu. Son dönemlerde il başkanlıkları ve ilçe başkanlıkları zor olmaya başladı. Çünkü 'klavye mücahitleri' var. Çıkıyor 'klavye mücahidi' öyle açıktan da yazamıyor, sahte bir hesap açıyor. Milletvekiline veya ilçe başkanına kızmış bir yerde, ona orda saydırıyor. Bir kere sahte hesap üzeri gibi tüm davranışların bizim kültürümüzde, davamızda hiçbir yeri olmaz. Değerlerimizle hiçbir alakamız olamaz. Eğer bir kişi birine kızmışsa, çıkar karşısına konuşur" diye konuştu.

"ANKETLERDE EN YAKIN PARTİYE 2.5 KAT ÖNDEYİZ"

Kamuoyu araştırmalarında iki buçuk kat öne olduklarını söyleyen Dağ, "Biz yüzde 50'yi görmüş bir partiyiz. Bakın bugün yapılan kamuoyu yoklamalarında, ben aynı zamanda genel merkez anket birimi başkanıyım. Şimdi bunu açıklayacak değilim, basın mensupları var. Biz yine, şuanda en yakın siyasi partiye, 2,5 kat fark atmış bir siyasi partiyiz. Öz eleştiri yapıyoruz, hala daha iyi olmalıyız diyoruz. Belki de eleştirinin en fazlasını kendimize yapıyoruz. Ama buna rağmen tabanımızda kaygı var diyoruz. Şu var, bu var diyoruz ama sonuçta bakıyoruz ki, en yakın siyasi parti 2,5 kat gerimizde, işte bizi diri yapan, canlı yapan ve bizi 2023, 2053 hedeflerine götürecek olan düstur budur" diye konuştu.

Yapılan kongrenin ardından mevcut ilçe başkanı Mehmet Celep aday gösterilmezken, kongrede tek aday olan Mehmet Kale ilçe başkanı seçildi.