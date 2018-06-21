AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran'dan sonra AK Parti'nin parlamentoda yine çoğunluğu elde edeceğini belirterek, "AK Parti'nin 320 civarında milletvekili kazanacağını tahmin ediyoruz." dedi.
AK Parti Kayseri 2. sıra milletvekili adayı olan Elitaş, seçim bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.
Aday listelerinin belli olmasının ardından Kayseri'de başlattığı seçim çalışmalarını hızlandıran Elitaş, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları'nın Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki standını ziyaret etti.
Mustafa Elitaş, gençlerle birlikte İl Gençlik Kollarının hazırladığı "AK Bülteni" dağıttı ve vatandaşlarla sohbet etti.
Seçim çalışması sırasında AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Elitaş, son 15 gündür, Kayseri'de olduğu gibi tüm Türkiye genelinde AK Parti ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir teveccüh olduğunu söyledi.
Mayıs ayının sonlarında görülen farklı pozisyonun tamamen ortadan kalktığını, şimdi millet nezdinde olağanüstü bir karşılık bulmaya başladıklarını belirten Elitaş, tüm siyasi partilerin bayraklarının ve seçim çalışmalarının olduğu bu meydanda, AK Parti'ye yoğun bir ilgi ve alaka gösterildiğini vurguladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, seçim faaliyetlerine ve çalışmalarına belediye başkanları ve yerel yönetimlerin çok büyük katkıda bulunduğunu ifade etti.
"DIŞ GÜÇLERİN VE GİZLİ SERVİSLERİN OPERASYONU OLDUĞU ALGISI VAR"
"Çalışmalarımıza, Cumhurbaşkanımızın vatandaşla olan bütünlüğünün, bağının da çok büyük katkısı var." diyen Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vatandaşlar, Cumhur İttifakı'nın birlikte hareketiyle birlikte, Millet İttifakı diye söylenenin aslında bir yıkım ittifakı olduğunun büyük bir bilinci içerisinde. Vatandaş, döviz fiyatlarındaki artışı ilk günler tepkiyle karşılıyordu ama şimdi vatandaşta, bu operasyonun FETÖ ile birlikte irtibat halinde olan dış güçlerin ve gizli servislerin operasyonu olduğu algısı var. Eskiden vatandaş 'ne olacak bu dövizin hali?' derken, biz şimdi vatandaşa 'ne olacak bu dövizin hali?' deyince, 'sayın vekilim biz neyin ne olduğunu açık ve net bir şekilde biliyoruz, merak etmeyin. İnşallah 24 Haziran'dan sonra herşey net bir şekilde ortaya çıkacak. Biz bunu yapanlardan hesap soracağız.' diyor."
Elitaş, "24 Haziran'dan sonra nasıl bir Meclis tablosu ile karşılaşacağız?" sorusu üzerine, Parlamento'da yine AK Parti'nin çoğunluğu elde edeceğini dile getirdi.
AK Parti'nin 320 civarında milletvekili kazanacağını tahmin ettiklerini vurgulayan Mustafa Elitaş, "Milletimiz ne takdir eder, onun hakkında bir şey söylemek mümkün değil ama MHP'nin de desteğiyle birlikte inşallah TBMM'de büyük bir çoğunluğu elde etmiş olacağız." sözlerini kullandı.
"DAHA HIZLI KARAR ORGANINA KATKI SAĞLAYAN MECLİS"
"İlk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, Meclis'te daha hızlı ve deneyimli karar organına katkı sağlayan bir TBMM gerçekleşmiş olacak." diyen Elitaş, şunları kaydetti:
"Yıkım ittifakı, referandum sürecinde Anayasa değişikliğinin Türkiye'yi ne kadar büyük zorluklara götüreceği konusunda, olağanüstü derecede aleyhte büyük bir kampanya yürütmüştü. Fakat şimdi Anayasa değişikliği konusunda hiç itirazları yok, - hatta Kayseri'de 'dilleri ile dişleri arasından' derler, fısıltı halinde konuşurlar - ' biz de bu Anayasa değişikliğinden memnunuz.' diyorlar. Eskiye dönüş, geriye dönüşle ilgili kimse bir şey söylemiyor; demek ki yapılan icraat doğruydu. 16 Nisan öncesinde söylediklerinin hiç biri doğru değildi. Türkiye yeni bir döneme, sisteme giriyor. Milletimiz yeni döneme, sisteme girerken de bu sistemi en iyi bilen ve en iyi icra edecek siyasi partiler olarak AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na büyük bir destek verecektir."
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