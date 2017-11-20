AK Partili Elitaş'tan seçim ittifakı ve seçim barajı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, uyum yasaları, seçim barajı ve seçim ittifakı düzenlemeleri ile ilgili olarak Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı.

Seçim barajı ve seçim ittifakı gibi düzenlemelerin uyum yasalarından ayrı olarak ele alınacağını söyleyen Elitaş, uyum yasaları ile ilgili bazı düzenlemelerin yerel seçimde uygulanabilmesi için 30 Mart 2018'e kadar değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Elitaş, "Seçim ittifı ve başka konular 2019 yılının haziran, temmuz ayına kadar yapılmak imkanı var" diye konuştu.

Elitaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Sayın Bahçeli, iktidar yaptığı çalışmayı muhalefet partileri ile paylaşmalı dedi. Biz de yaptığımız çalışmaları muhalefet partileri ile paylaşırız. Partiler içerisinde bir fikir beyan eden, var böyle bir şey ama katkı sağlamak istiyoruz diyen bir siyasi parti varsa onunla birlikte masaya otururuz. Şu süreç içerisinde AK Parti'nin 2019 kasım ayı içerisinde yapılacak seçimlerde veya o süreç içerisindeki bir kanun değişikliğine ihtiyaç varsa bunu siyasi partiler ile paylaşıp ortak aklın hasıl olduğu, bir masada bir araya gelerek bunu birlikte değerlendirmemiz gerekir.

UYUM YASALARI, SEÇİM İTTİFAKI, SEÇİM BARAJI DÜZENLEMELERİ

Uyum yasası diye ifade ettiğimiz bir uyarlama sistemi, 16 Nisan'da halkımız tarafından kabul edilen anayasanın 16. maddesi tamamen uyum düzenlemesiydi. Uyum yasası o şekilde yapılabilecek bir şey. Bu söylediğimiz, baraj konusu, seçim ittifaklarının nasıl olacağı meselesi, siyasi partilerin bundan sonraki süreç içerisinde, 2019, 2024 seçimlerinde uygulanacak yöntemi ifade etmeye çalışan bir durum.

BAZI UYUM YASALARI BAKANLAR KURULU'NDA GÖRÜŞÜLÜYOR

298 sayılı kanunda değişiklik yapan kanun var. Tahmin ediyorum YSK'nın kurulması ile ilgili kanun tasarısı veya teklifi olacak. O bugünlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşüldükten sonra TBMM'ye sunulacak ve komisyonda görüşüldükten sonra, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM'ye gelir ve 11 Aralık tarihinden önce yasalaşır. Arkasından bütçe görüşmelerine geçeriz. Bu süreç sadece 298 sayılı kanunda değişiklik yapan bir kanun olacak. Uyum ile ilgili değil. Yerel seçimlerde de uygulanabilecek bazı hükümler var. Yerel seçimlerde uygulanabilmesi için 30 Mart 2018'den önce bu değişiklikleri yapmak gerekir.

Seçim ittifakı ve başka konular 2019 yılının haziran, temmuz ayına kadar yapılmak imkanı var. 1.5 yıllık bir süre.

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