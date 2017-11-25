Ak Partili Fatih Mehmet Erkoç'dan sert sözler: Allah belasını versin

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Mehmet Erkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erkek işsiz eve gelip hıncını karısından alır' sözlerine, "Kadına şiddetin maruz görülebilecek hiçbir yanı yoktur. Yok, geçim derdi, yok şu, yok bundan dolayı gelip evinde kadınına, hanımına, eşine zulmeden adamın Allah belasını versin" diyerek tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre, 'Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kadınlar Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, STK temsilcileri ve kadınların katılımıyla gerçekleşen programa gelenlere mor ve turuncu kurdeleler ile şiddete karşı çeşitli ifadelerin yer aldığı rozetler takıldı.
"EŞİNE ZULMEDEN ADAMIN ALLAH BELASINI VERSİN"
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kadına şiddetin hiçbir mazeretinin olamayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erkek işsiz, eve yeteri kadar para getiremiyorsa eve gelip hıncını karısından alır" sözlerinin de kabul edilemez olduğunu belirten Erkoç, şunları söyledi:
"Kadına şiddetin maruz görülebilecek hiçbir yanı yoktur. Yok geçim derdi, yok şu, yok bundan dolayı gelip evinde kadınına, hanımına, eşine zulmeden adamın Allah belasını versin. Bunu söyleyenleri de kınıyoruz buradan, hiçbir mazereti yok. Çok üzüldük, bu cümleleri ana muhalefet liderinin ağzından duymak, o ailesine, kızın, kardeşine zulmeden zalimleri haklı gösterecek, onların o zulmünü başka sebeplerle başkalarının üzerine siyaset yapmak üzere atmaya çalışması çok üzücü."
Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri ile kadınlar mavi ve turuncu boyalarla; 'Kadına şiddete dur de' yazılı panoya ellerini bastı.
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