AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, MHP ile ittifakla ilgili olarak, "Şu açık, ittifak alanı düzenlenmeye muhtaç bir alan, bu alanı düzenleyeceğiz. Açık olan bu. Bunu nasıl formüle edeceğiz, o komisyon çalışması sonucu ortaya çıkacak görüşe göre belirlenecek." dedi.

Yazıcı'nın açıklamaları:

"NE KADAR GELİRSE BU İTTİFAK BÜYÜR"

AK Parti ile MHP arasında fiilen başlatılmış olan bu ittifak da ifade edildiği gibi 'milli mutabakat ittifakı'. İsim de çok doğru ama şöyle bir çerçeve çizeyim. 'Milli mutabakat ittifakını çerçeveledik, başka yok' anlamında değil. Ne kadar gelirse bu ittifak büyür, herkes gelirse herkesi kapsar. Yani herkes de buna yönelirse herkesi de kapsar. Bu alanı böyle düşünmek lazım. Daraltılan, çizilen bir alan, gelinemez, edilemez, çerçevelenmiş bir alan değil. Bunun genişliği Türkiye'yi kuşatır, 80 milyonu kapsar. Böyle bakmak lazım.

"AYM KARARININ BUYRUK OLARAK ALGILANMASI TARTIŞILIR"

AYM yetkisini son derece özenli kullanmalı. AYM kararının buyruk olarak algılanması tartışılır.

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