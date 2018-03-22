AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı. Yazıcı, erken seçimle ilgili olarak "Gerekli kılacak sebep yok" dedi.

Yazıcı'nın açıklamaları:

Türkiye 2016 ve 2017'de çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeline geçildi. En az 50+1 oy alınması şart. Nasıl sağlayacaksınız bunu. Türkiye'de siyasi ortamı, aktörleri, sosyolojik olarak birbirine yakın kümeleri bir yerde bütünleştirmeyi de zorunlu hale getiren bir sistem.

Bir ittifak protokoli yok ama ittifakımız doğal. Düzenleme nesnel düzenlemedir. A partisi, b partisi yok.

SAADET PARTİSİ SORUSUNA YANIT

Kapımız açık, kimseye kapımızı kapatmadık. Yakınlık içinde olan partilere ittifak açıktır.

UYUM ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanlığı sistemi yepyeni bir sistem. Bu alanları yeni sisteme uyumlu hale getirecek bir düzenlemeye ihtiyaç var. 5 komisyon kuruldu. Bir kişinin hem milletvekili adayı hem de Cumhurbaşkanı adayı olması bu işin doğasına uygun değil. Cumhurbaşkanı seçim tamamlanınca kabinesini kuracak.

ŞAMİL TAYYAR'IN "FETÖ BORSASI" İDDİASI

Talihsiz bir açıklama, siyaset sorumluluk getirir. Kalkıp da borsadan bahsetmeden, bu söylemin sözcükleri, "borsa" olarak nitelendirilmesi bu alanda mücadeleye zarar getirir. Bunları savcıya, genel başkana, partiye getirirsiniz ama bunu söyleme dönüştürmenin bizim siyaset tarzımızla bağlılığı yok.

OHAL UZATILACAK MI?

OHAL tercih edilen bir yönetim biçimi değil. Biz arzu etmedik, illa bu ülkeyi OHAL ile yönetelim. Koşullar getirdi. Travmatik ortamdan çıkışın olağan yönetim ile mümkünatı var mıydı? Bu koşullar kalktı mı hükümet değerlendirir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER