AK Partili Eker: Vize serbestisi için takvim belli değil, üzerinde çalışılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı. Eker'in açıklamaları:

VARNA'DA TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Hem ikili hem bölgesel, küresel konular görüşüldü. Türkiye terörle mücadele ediyor. Terör örgütleri ile etkin mücadele... Ortadoğu'da PYD, DEAŞ ve Türkiye'de FETÖ.

Biz, Türkiye'nin demokrasiden ayrılmadan bu örgütlerle mücadele etmesi gerektiğini ve bu konuda Türkiye'ye yardım yapılması gerektiğini bekliyorduk. Buna karşı AB'nin bazı ülkelerinin terör örgütlerinin unsurlarını himaye ettiğini açık ve net bir şekilde görüyor Türkiye. Bu güveni zedeleyen mesele.

VİZE SERBESTİSİ: TAKVİM BELLİ DEĞİL, ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Şunu görüyoruz. AB'de yavaş yavaş aklıselim hakim oluyor. Türkiye'nin bu durumunu anladığına dair belirtiler ortaya çıkıyor. Vize serbestisi için üzerinde çalışılıyor. Takvim belli değil, taraflar niyet beyanında bulunuyor.

Türkiye, Avrupa'nın medeniyet değerlerini benimsemiştir. Problem şu ki, kendisi zaman zaman bu değerlerini uygulamakta sorun yaşıyor. Gerçek anlamda bir çoğulculuğun zaman zaman zedelendiğini görüyoruz. Türkiye bunları ortaya koyuyor.

GÖZLER TEL FIRAT'TA

Hem Suriye'nin hem Irak'ın topraklarında otoriter kaygı, zaaf veya bir takım sebeplerle terör örgütü PKK'nın uzantıları buralarda maalesef bazı müttefik ülkelerin desteği ile silahlanmışlar. Türkiye bunlarla mücadele ediyor aşama aşama.

"TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'E GİDİLMESİ GÜNDEMDE"

Afrin'de halk terör örgütünden kurtulmuş olmanın huzurunu yaşıyor. Tel Rıfat ve Menbiç'e doğru gidilmesi elbette ki gündemdedir. Sincar da aynı şekilde.

Bugüne kadar biz bölgede yaşayan Arap, Kürt, Türk kardeşlerimize elimizi uzattık. Biz onların ne gelişmesinden, ne dünyayla iş birliği içinden olmasından rahatsız olmayız.

Merkezi Irak yönetimi ile aralarında anlaşmalar yaptılar, sonucunda havaalanlarının iradeleri merkezi hükümete verildi, bundan sonra bizim muhatabımız merkezi hükümet olacak, adımını attı, onlar arasında iş birliği sağlandı biz de hükümet olarak uçuşların yeniden başlaması kararını aldık. Biz onların dünyaya açılmasından, gelişmesinden sadece memnuniyet duyarız. Bir şartla, terör örgütünün orada barınmasına yardımcı olabilecek tutum içinde olmalalarına özen göstermelerini bekliyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN "FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI" SÖZLERİ

Bizi hedef alan haksız beyhanlarla ilgili söz sarfettiğinde yargı bunun değerlendirmesini yapar. Biz bunları şiddetle reddediyoruz. AK Parti bütün teşkilatları, lideri, genel başkanlığı ve hükümeti ile FETÖ terör örgütünün en başından itibaren hedefinde olmuştur. AK Parti'nin kurucu lideri sayın Cumhurbaşkanımıza kastetmiştir hain darbe teşebbüsü. Buna gerçek dışı beyanlarda bulunması her zamanki gibi CHP Genel Başkanı'nın bu konularla ilgili ne kadar tutarsız, haksız durumlar içinde olabileceğini gösteren başka bir örnek.

Her gün FETÖ ile mücadele konusunda adım atılıyor. Biz zaten gördüğümüz, hissettiğimiz andan itibaren tedbirleri alıyoruz. Üzerine gittmediğimiz bir olay yoktur. Bunu iddia edenin alnını karışlarız.

Uygulamada biz kongreler düzenliyoruz. Diyarbakır'da bir kongre yaptık. 80 bin kişi kesinlikle abartısız, net sayı sahada saatlerce büyük bir coşku ile Cumhurbaşkanımızı alkışladı.

Bununla Türkiye'de diğer bölgelerde olduğu gibi oralarda da Türkiye ve AK Parti güçlenecek. Vatandaşlarımızın temel politikalara inancı tamdır.

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