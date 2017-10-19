AK Partili Metiner: Rektör istifa etmeli, yoksa YÖK gereğini yapmalı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "yabancı bir kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç" diye sosyal medyada paylaşım yapan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün istifa etmesi, istifa etmemesi halinde YÖK'ün gereğini yapması gerektiğini ifade etti.
AA'nın haberine göre, Mehmet Metiner, Gönüllü'nün, üniversitesini çok iyi yönetemediğinin de ortaya çıktığını belirterek, "Kendisi ile beraber göreve gelenlerin bir çoğu FETÖ suçlaması ile cezaevindedir. Bu son çıkışı ile birlikte üniversite rektörüne yakışmayacak tavır içerisinde olduğu görüldü. Üniversitesini yöneteceğine, kadınlarla el tokalaşılmasını dini açıdan helal veya haram olarak değerlendiriyor. Sen rektör müsün müftü müsün şeyhülislam mısın? Senin görev alanına giriyor mu bu konu? Sen görevini yap." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın sürekli birileri ile tokalaştığını, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da zaman zaman yabancı heyetlerdeki kişilerle tokalaştığına işaret eden Metiner, şöyle devam etti:
"Hepsi haram mı işliyor? Teşkilatlarımızda kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz bir arada gece yarılarına kadar siyasi faaliyet yürütüyorlar. Hepsi günah mı haram mı işliyor?"
"YAŞAM TARZLARINA MÜDAHALE OLDUĞU ALGISI OLUŞTURACAK"
Metiner, rektörün böyle inanıp bu doğrultuda yaşıyor olabileceğine değinerek, "Ama rektörlük görevi ile alakalı olmayan bir konuda, ilahiyat tartışması başlatması doğru değil. Kendi fikrini sanki dinin tek yorumuymuş gibi sunması doğru değil. İlahiyat tartışmasını körükleyerek, 'AK Parti iktidarı döneminde ülkede yaşam tarzlarına müdahale olduğu' algısını oluşturacak bir yerde durması doğru değil." dedi.
AK Parti'li Metiner, Gönüllü'nün daha sonra yine sosyal medya üzerinden, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda lüzumsuz bir meşguliyete sebep oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal medyada bulunduğumda üniversite çalışmalarımla ilgili paylaşımlara ağırlık vereceğim" açıklamasını paylaştığını, bu açıklamanın yeterli olmadığını bildirdi.
"Bence istifa etmesi gerekiyor. İstifa etmemesi halinde ise YÖK'ün gereğini yapması gerekir." diyen Metiner, aksi taktirde üniversitelerin yara alacağını, ayrıca bu tür rektörleri atadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gereksiz yere eleştirilere konu olabileceğine dikkati çekti.
Mehmet Metiner, şunları kaydetti:
"Sanki 'Cumhurbaşkanımız kendisi gibi düşünen rektörleri atayarak bir yerlere mesaj vermeye çalışıyor' algısı oluşur. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimizin temsil ettiği birleştirici söyleme haksızlık olur."
- Adıyaman Üniversitesi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 6 dakika önceoh ne güzel istifa et gitsin bitsin00