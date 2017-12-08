ABD'de Reza Zarrab'ın 'tanık' olduğu dava ile birlikte gündeme gelen rüşvet iddialarının Türkiye'de yeniden soruşturma konusu olup olmayacağına ilişkin soruya, AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinden Mustafa Şentop, "Yeni belge ortaya çıkarsa soruşturma açılır" yanıtını verdi. Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soruşturma açılması için dile getirdiği öneriyi ise siyasi propaganda çabası olarak niteledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu oldu, soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun soruşturma çağrısına ilişkin Şentop, "Kılıçdaroğlu bunu niçin söylüyor? ABD'de Zarrab'ın ifadelerine dayanarak söylüyor. Biz Zarrab'ın yargılanmasını, daha doğrusu tanık olarak, onun kendisine öğretilmiş ifadeleri üzerine iş mi yapacağız?" diye konuştu.

RÜŞVET İDDİALARI

ABD'deki davada ortaya atılan rüşvet iddiaları için "Daha sonraki savunmalarda detay ortaya çıkarsa bakılabilir. Bugün bu işi ele alalım diyenler ABD'deki davayı kabul ederek bunu söylüyorlar." diyen Şentop, rüşvet iddialarının soruşturulmasıyla ilgili olarak, "Ortaya yeni bir takım bilgiler, deliller çıkarsa o zaman bu değerlendirilebilir. Ama şu an itibarıyla Zarrab'ın ifadelerinin dışında bir şey yok ortada. Bu talep hukuki bir talep değil" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarına yönelik iddialarını siyasi itibarsızlaştırma çabaları olarak değerlendiren Şentop, "Zarrab davası çerçevesinde düşünüyorum. Zamanlamaması da eş zamanlı başladı. Buradaki temel mesele bir itibarsızlaştırma meselesi. ABD'deki davanın mahiyetini biliyoruz. Bu dedikoduların bir itibarsızlaştırma çalışmaları var." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun delil olarak ortaya koyduğu belgeleri görmediğini söyleyen Şentop, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla iddiaları destekleyen belgeler olmadığını ifade etti. Şentop, "CHP'nin amacı, ortada hukuki anlamda bir yanlışlık iddiası yok. Nedir, bunun siyasi etik tartışması. Niye yapacaksınız bu tartışmayı? Bir taraftan Zarrab davasından Türkiye'ye dökülen bir şeyler olacak, öbür taraftan CHP itibarsızlaştırma propagandası ile Türkiye kamuoyunu etkilemeye çalışacak." dedi.

ABD'deki davada ortaya atılan rüşvet iddialarını da değerlendiren Şentop, "Bu konuda kamuoyunun AK Parti'ye itimat edeceğini düşünüyoruz" dedi. Şentop, 15 yıllık iktidar boyunca sıkıntılı bir durum varsa gereğinin her zaman yapıldığını belirtti.