AK Partili Şentop'dan 'ittifak' açıklaması: 26 maddeyi muhtemelen yarın bitirmiş oluruz

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk TV'de Çimen Çetin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

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Şentop'un açıklamaları:

SEÇİM İTTİFAKI PAKETİ

Farklı siyasi partilerden arkadaşlarla görüşmelerden bir takvim üzerinde mutabık kalmıştık. Muhtemelen yarın 26 maddeyi bitirmiş oluruz. Önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülür.

Seçim sisteminin Türkiye'de nasıl işlediği teknik. Bu konuları bilen bir kişinin detayları konuşması lazım. Bir değişiklik önergesi veriyor oradaki her komisyon üyemiz. Ama CHP ve HDP'den verilen değişiklik önergeleri bu maddeler çıksın diye önerge. 19. maddeye geldik, bu maddenin şurası yanlıştır diye bir önerge yok.

SAADET PARTİSİ İLE GÖRÜŞME

Geçen hafta perşembe günüydü görüşmemiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 21 Şubat'te teklifimizi Meclis'e vermeden önce genel başkana bilgilendirmede bulundum. O zaman gitmiştim Saadet Partisi'ne. Vakit biraz dardı. Genel bilgiler verdim. Sizin talebiniz varsa önümüzdeki hafta daha geniş konuşmak için gelebilirim demiştim.

Cumhurbaşkanımız bunu ifade ediyor. Karamollaoğlu ile görüşmelerinde böyle bir teklif yaptığını söylüyor. 21 Şubat'ta ben de dile getirdim. Tam bir karşı çıkış değil benim gördüğüm, kamuoyuna açıklamaları da var. Bu biraz erken, konuda bir karar vermek gündemimizde yok diyor. Seçim ittifakına imkan sağlayan bir düzenleme yaptık.

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