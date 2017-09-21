AK Partili Şentop'tan Irak'ın kuzeyindeki referandum kararına ilişkin açıklama

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, IKBY'nin referandum kararına ilişkin, " İsrail'in bölgede kendisiyle iyi ilişkiler içerisinde ve kendi kontrollerinde bir tampon bölge oluşturma isteği var. O idealleri olan 'Nil'den Fırat'a büyük İsrail' hedefinin bir basamağı olarak düşündükleri bir proje olduğuna dair daha önce çok teorik konuşmalar yapılıyordu. Bugünlerde onun çok pratik bir yansıması ile karşı karşıyayız." dedi.
Şentop, bir etkinlik için geldiği Tekirdağ'da yaptığı açıklamada, başta Türkiye olmak üzere İran ve Irak merkezi yönetiminin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin referandum kararına karşı olduğunu belirtti.
Referandum kararının Irak sınırları içerisinden yeni bir devlet çıkarma teşebbüsü olduğuna işaret eden Şentop, "Bu konuda destek veren tek ülke de İsrail. İsrail çok açık olarak destek veriyor." ifadelerini kullandı.
Irak'ın kuzeyinde sadece Kürtlerin değil, Türkmenler ve Arapların da yaşadığını hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzun zamandır bizim bildiğimiz Türkiye'nin konuştuğu dünyada da konuşulan İsrail'in bölgede kendisiyle iyi ilişkiler içerisinde ve kendi kontrollerinde bir tampon bölge oluşturma isteği var. O idealleri olan 'Nil'den Fırat'a büyük İsrail' hedefinin bir basamağı olarak düşündükleri bir proje olduğuna dair daha önce çok teorik konuşmalar yapılıyordu. Bugünlerde onun çok pratik bir yansıması ile karşı karşıyayız. Bölgede siyaseten ve ekonomik bakımdan uygun olmayan şartlar içerisinde bir devlet üretilmeye çalışılıyor. Batı ülkeleri ve başta ABD olmak üzere bu konu karşısında çok zayıf ve cılız kaldığını düşünüyorum. Bu tepkilerin arka planında İsrail lobisinin de etkili olduğunu düşünüyoruz."
"TÜRKİYE BUNA MÜSAADE ETMEZ"
Şentop, bölgede yaşanan her türlü sıkıntıda oradaki insanlara yardım edildiğini vurgulayarak, "Şunu açıkça ifade etmek istiyorum; Türkiye her türlü olumsuzluğa rağmen Barzani yönetimindeki Kuzey Irak'a ekonomik bakımdan yardımcı olan, imkanlar sağlayan bir ülke. Daha 1990'ların başından itibaren yaşadıkları sıkıntılarla ilgili olarak Türkiye her zaman orada yaşayan insanların yanında olmuştur. Dara düştüğü her zaman Türkiye'den yardım isteyen Barzani yönetiminin böyle bir konuda Türkiye'ye rağmen hareket içerisine girmeye kalkışmasını üzüntüyle karşıladığımızı ifade edeyim. Türkiye'nin karşı olduğu bir projenin bölgede hayata geçirilmesi mümkün değil. Türkiye buna müsaade etmez." diye konuştu.
Referandumun iptal edilmesini beklediklerini anlatan Şentop, Türkiye'ye rağmen bu referandumun yapılması ve bağımsız bir devlet oluşturulmak istenmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
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