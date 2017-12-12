AK Partili Şentop: Yüzde 10 barajından Türkiye feragat edemez

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak önerisini değerlendirdi.

Habertürk TV'nin geçtiği habere göre; Şentop, "Kanundaki yasaklamayı kaldırınca ittifa mümkün olur" dedi. Şentop ayrıca, "Yüzde 10 barajından Türkiye feragat edemez" diye konuştu.

CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu ve yakınları hakkındaki mal varlığı önergesi vermesini de değerlendiren Şentop, "Bu tür numaraları çok gördük, siyasi manevradır" açıklamasında bulundu.