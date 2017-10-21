AK Partili Sorgun: Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Kongre süreçleri partilerin yenilenme, heyecan ve takviye süreçleri ama asla tasfiye süreçleri değil." dedi.
AA'nın haberine göre, Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat’ın istifasının ardından bugün yapılacak temayül yoklaması öncesinde, İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti'deki kongre sürecinin parti için yenilenme anlamına geldiğini belirten Sorgun, "Kongre süreçleri partilerin yenilenme, heyecan ve takviye süreçleri ama asla tasfiye süreçleri değil. Hele hele AK Parti gibi kuralları olan, ilkeli bir partide yeni bir heyecan, yeni bir dinamizm, yeni bir kan tazelenmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar yurt genelinde 523 ilçe kongresi yaptıklarını dile getiren Sorgun, kongrelerin büyük olgunluk ve nezaketle devam ettiğini söyledi.
Sorgun, Arat'ın istifasının ardından, teşkilat mensuplarının gerekli çalışmaları yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Biz 'AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle özdeştir' dediğimizde belki bazen parti adına söylenmiş bir slogan gibi algılanıyordu. Bir belediye başkanının veya il başkanının istifası normalde parti içi bir hadise ama bazen Türkiye gündemi veya o ilin gündemi oluyor. Bu neden böyle? Başka partilileri veya kamuoyunu niye ilgilendirsin? 'AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle özdeştir' sözünün işte en güzel delili buradadır."
"BİR ARKADAŞIMIZA BU EMANET TESLİM EDİLECEK"
Kongre sürecinde istişareye büyük önem verdiklerini vurgulayan Sorgun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Normal şartlarda, il başkanı istifa ettiği için belki bugün burada kimse olmayacak diye beklenirdi. Ancak AK Parti'de bugün binanın içi de dışı da dolu. Bugün kardeşlerimizle, 'Önümüzdeki süreci nasıl yönetelim, hangi arkadaşımızla götürelim ki Konya'yı daha ileriye taşıyabilelim' istişaresi yapılacak. Kamuoyu yoklamalarıyla, temayül yoklamalarıyla, STK'larla istişarelerle buradan bazı arkadaşlarımız teşkilatımızın tüzüğü, kuralları gereği Ankara'ya davet edilecekler. Orada gerekli müzakerelerin sonucunda inşallah önümüzdeki süreçte bir arkadaşımıza bu emanet teslim edilecek."
"İL YÖNETİMİ GÖREVE DEVAM EDİYOR"
Arat ve il yönetimine bugüne dek gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür eden Sorgun, "Yeni il yönetimi gelinceye kadar il yönetimi görevine doğal olarak, tüzüğümüz gereği devam ediyor. Yeni bir il yönetimi oluştuğunda bu yönetim de görevi devretmiş olur." şeklinde konuştu.
Gazetecilerin temayülde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin sorusuna Sorgun, "Burası demokratik bir ortam, herkes adını duyurabilir. Partimiz 'Şunlardan hangisini seçiyorsunuz' demiyor. Boş kağıt vererek 'Kimi il başkanı olarak görmek istiyorsunuz' diye soruyor. İsimler oradan çıkacak." yanıtını verdi.
"AK PARTİ BİR MİSYON, İDEAL PARTİSİDİR"
Sorgun, istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:
"AK Parti bir misyon, ideal partisidir. Şahıslar fanidir, baki olan Allah'tır, ülkemizdir, davamızdır, milletimiz, devletimizdir. Hasbelkader davamızın taşıyıcısı oluruz. Ona ne kadar hizmet edersek, o koltukları ne kadar doldurabilirsek. Koltuklardan güç alan değil, konjonktürel ağırlıklar değil, özgül ağırlıklar önemli. Koltuklar, iş elbisesi gibidir, iş yapacağınız zaman giyersiniz. Sonra onu çıkarırsınız, özünüz ne ise o kalır. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle doludur. Vazgeçmeyeceğimiz değerlerimiz, inançlarımız, ideallerimiz, ülkemiz, milletimiz, memleketimiz, özgürlüğümüzdür. Bizler ancak bunun taşıyıcısı olabildiğimiz kadar anlam ifade ederiz."
Sorgun, Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğini, bu süreçte herkesin ülkenin bekası için hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.
"KOLTUKLAR KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİLDİR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarına ilişkin açıklamalarının net olduğuna dikkati çeken Sorgun, "Sayın Cumhurbaşkanımız lafı dolandırmadan açık bir şekilde basın mensuplarıyla paylaşıyor. Demokratik ve şeffaf bir ortam. Diyor ki 'Şu, şu arkadaşımızdan emaneti teslim etmelerini istedik. Bu kadar net. Parti, kurallar partisi, MYK'sı var, MKYK'sı var, gerekli kararları alır ama ben o noktaya geleceğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Belediye başkanlarının istifa etmeme yönünde bir direncinin bugüne dek söz konusu olmadığının altını çizen Sorgun, "Partinin yetkili kurullarında bunlar görüşülür, gereği yapılır ama o noktaya varmaz. Bu görevler, bu koltuklar hiçbirimize babalarımızdan kalmadı. Bunlar hizmet vermek için emanettir. Bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir." şeklinde konuştu.
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Misafir 41 dakika önceY a millet de 2019 da sizin için bunu söylerse...00
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Misafir 57 dakika önceHadi lan ordan mezarlıklardan örnek veriyor30
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Misafir 1 saat önceO zaman neden vazgeçemediğinizden vaz geçmiyorsunuz.00