AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bulunduğumuz bölgede Bir NATO müttefiki olarak aynı zamanda NATO'nun güney sınırlarını da muhafaza ediyoruz, koruyoruz. Ama acı olan şu ki koruduğumuz güney sınırlarını yine bir NATO müttefiki olan, NATO'nun en büyük müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği bir terör örgütünden NATO'nun güney sınırlarını koruyoruz." dedi.
Ünal, eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil ile AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir'le birlikte Göksun İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, ilçe başkanı seçilen Ufuk Ünal'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
İlçe yönetimiyle bir süre sohbet eden Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şu anda teröre karşı büyük bir mücadele verdiğini, terörle verdiği mücadelenin de 30 yıldan beri devam ettiğini bildirdi.
Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğuna dikkat çeken Ünal, "Bulunduğumuz bölgede Bir NATO müttefiki olarak aynı zamanda NATO'nun güney sınırlarını da muhafaza ediyoruz, koruyoruz. Ama acı olan şu ki koruduğumuz güney sınırlarını yine bir NATO müttefiki olan, NATO'nun en büyük müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği bir terör örgütünden NATO'nun güney sınırlarını koruyoruz. Böyle bir tuhaflıkla karşı karşıyayız." dedi.
Ünal, NATO'nun müttefiki olarak güçlü bir orduyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu sınırları korurken Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkıp "Biz sınır güvenlik birimi oluşturacağız" dediğini anımsattı. Ünal "Kimle oluşturacaksınız?" diye sorulduğunda, oradaki PKK'nın Suriye kolu olan "PYD ve YPG ile bunu yapacağız" denildiğini belirterek, "Biz bu topraklarda bin yıldan beri yaşıyoruz. Allah'ın izniyle bin yıl daha bu topraklarda yaşayacağız." ifadesini kullandı.
"CEPHEYE KOŞMANIN HEYECANINI TAŞIYORLAR"
Afrin'de yaralanmış gazileri, dün ve bugün ziyaret ettiklerini aktaran Ünal, şöyle devam etti:
"Evlatlarımızla bir araya geldiğimizde beni onurlandıran, beni gururlandıran, bu millete ait olmaktan, bu millete mensup olmaktan onur duymamızı sağlayan onların gözlerindeki cesaret ve kararlılık oldu. Ailelerinin metaneti oldu. Gençler biran önce iyileşip yarım bıraktıkları işi tamamlamak için cepheye koşmanın heyecanını taşıyorlar.
Biz Çanakkale'yi yaşadık. Biz Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Biz Sarıkamış'ı yaşadık orada 90 bin şehit verdik. Biz Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Biz Kurtuluş Savaşı'nda on binlerce şehit verdik. Bu mücadeleden vazgeçtik mi? Vazgeçmedik. Bunlar zannediyorlar ki, bizi ölümle korkutup, bizi savaşla korkutup, topraklarımızı ele geçireceklerini zannediyorlar. Bunlar zannediyorlar ki bizi ölümle ve savaşla korkutup topraklarımızı ele geçireceklerini, Türkiye'yi böleceklerini zannediyorlar. Biz aşkı, vatan söz konusu olduğunda toprağımız, bayrağımız, devletimiz söz konusu olduğunda bu ülke için can vermeyi aşk biliriz. Bunu böyle bilsinler. Bu vatanı korumak için ölümü aşk bilen 80 milyon insan olduğunu bilsinler ona göre karşımıza çıksınlar."
"KARŞIMIZA ÇIKMAYAN CESARET EDEMEYEN ÜLKELERİ, TERÖRİSTLERİNİ GÖNDERİYORLAR"
Ünal, 10 bin kilometre öteden gelip, 8 bin kilometre öteden gelip bu toprakları bize gözyaşı toprağına, bir ölüm ve ateş çukuruna dönüştürmek isteyenlerin bu bölgedeki maşalarını, bu bölgedeki kuklalarını, bu bölgedeki nifakçılarını, bu bölgedeki hainlerini ve işbirlikçilerini dün nasıl darmadağın ettiysek, bertaraf ettiysek bugün de darmadağın edeceklerini vurguladı.
Ülkeler arasında terör savaşlarına dikkat çeken Ünal, "Bugün bizim karşımıza çıkmaya cesaret edemeyen ülkeler bizim üzerimize teröristlerini gönderiyorlar. Bugün artık savaş ülkeler arasında olmuyor. Bugün artık savaş terör örgütleriyle o ülkelerin hedef aldığı ülkeler arasında oluyor. Ama şunu unutmasınlar O terör yarın döner onları vurur. Terörle terör temizlenmez." ifadesini kullandı.
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