HT Egeli'de yer alan habere göre, AK Parti, yeni dönemde İzmir birinci bölgeden 4, ikinci bölgeden 4 olmak üzere toplamda 8 milletvekili ile temsil edilecek. Milletvekillerinden Hamza Dağ, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan mazbatalarını, Kültürpark 4 No’lu Holdeki İzmir İl Seçim Kurulu’nda düzenlenen törenle, İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Sümer’in elinden aldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Vekillerimizin İzmir’imizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” dedi. Necip Nasır ise, “Halkımızın gösterdiği teveccüh bizi bugünlere getirdi. Vakit İzmir vaktidir. Bundan sonra da hemşerilerimizle iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım'a verecek

Hamza Dağ ise “27’nci Dönem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki ilk dönem hayırlı olsun. Bugüne kadar ilimize güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. Çarşamba günü Sayın Başbakanımıza mazbatasını takdim edeceğiz, hem de kaydımızı yaptıracağız” diye konuştu.