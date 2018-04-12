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2011 yılında da Dur Dedim adlı bir albüm çıkaran Pınar Aydın, sonradan daha sakin bir hayatı seçti. 31 Ağustos 2015'te Giresunspor'un eski kalecilerinden Harun Ovalıoğlu ile evlendi. Şimdi mutlu bir evliliği ve Ayaz adında bir erkek bebeği var. Sözün kısası bir zamanların iddialı yarışmacısı, şimdi evli, mutlu ve çocuklu bir genç kadın.