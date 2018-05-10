Enerji sektörünün 2018 gündeminin değerlendirildiği basın toplantısında akaryakıt fiyatları ile ilgili soruyu yanıtlayan Thomsen, şunları söyledi:

"Kur yükseldikçe biz de yukseltiyoruz fiyatları. Bu indirimden (dün yapılan 2-7 kuruş indirim) sonra 20-25 kuruşluk bir artış bekliyoruz. Tüpraş fiyat artışı yaptıkça biz de yapmak zorundayiz. Dün kur rekor seviyeye vardı. Biz her kur artışında fiyat artırımına gitmiyoruz. Dediğim gibi Tüpraş artış yaptıkça biz de yapıyoruz"



BP, Türkiye'nin enerji sektöründe küresel çapta artan rolünden memnuniyet duyduklarını; enerji alanında doğru adımlar atıldığını ve Türkiye'ye olan güvenlerini vurgulayarak, yatırıma devam dedi.





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