Akbank, Adana'da başta Hacı Ömer Sabancı olmak üzere bir grup iş adamı bir araya gelerek bölgedeki pamuk üreticilerine finansman desteği sağlamak amacı ile 1948 yılının Ocak ayında kurulmuştur.

Akbank 12.04.1947 tarihinde ilk başta "Adana-Kayseri Bankası" adı ile kurulmuş daha sonra iki şehrin baş harfleri olan AKbank ismi ile anılmaya başlamıştır. Bir başka iddia da Çukurova Bölgesinde yetişen pamukların beyaz renginden dolayı pamuğu temsil ettiğinden seçilmiştir. İlk şubesini Adana'da açmış olan Akbank o dönem bölgede faaliyette olan 4 bankanın da en küçüğüdür. Günümüzde 16.500 personeli, 986 tane şubesi ve 4.100 adet ATM'si bulunmaktadır. Akbank Türkiye’nin en büyük bankalarından biridir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank sabah 09.00’da açılır. Öğle tatili arasına 12.30’da giren banka 13.30’da tekrar mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.30’a kadar hizmet vermeye devam eder. Akbank haftasonu, resmi ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

Akbank Genel Müdürlüğü, 4. Levent'te bulunan Sabancı Center Binasının içinde yer alır. Bankaya (0212) 444 25 25 numaralı telefon aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Akbank Müşteri Hizmetleri telefon numarası da 444 25 25'tir.