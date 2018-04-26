Akbank ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Akbank’ın 2018 yılının birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “2018’in ilk üç ayında aktiflerimiz 348 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatımızı da yüzde 4,8 artırarak 211 milyar TL’nin üzerine çıkardık. Bankamız, bu dönemde 2 milyar 176 milyon TL brüt karından 482 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon TL net konsolide kar elde etti. 225 milyar TL’sı nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 278 milyar TL kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre kullandırdığımız kredilerle sağladığımız destek, yüzde 5,6 artışla 175 milyar seviyesine ulaştı” dedi.

“Takipteki kredi oranımız sağlıklı büyümemizin göstergesi”

Aktif kalitesinin bankanın önemli öncelikleri arasındaki yerini koruduğunu dile getiren Binbaşgil, “Takipteki kredi oranımız bu dönemde yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti. Sektör ortalamasının altında olan bu oran, sağlıklı, nitelikli ve disiplinli büyüme performansımızın bir göstergesi. Yılın ilk üç ayı sonunda krediler için ayırdığımız karşılıklar, donuk alacaklarımızın üzerinde, yüzde 154 seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Akbank’ın Türkiye ekonomisi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürmek için yurtdışından iyi koşullarda yurtdışı finansman sağladığını belirten Binbaşgil, “Geçtiğimiz çeyrek uluslararası piyasalardan 400 milyon dolar sermaye benzeri tahvil, 1,2 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi, 795 milyon dolar seküritizasyon finansmanı olmak üzere yurtdışından toplamda USD 2,4 milyar tutarında finansman sağladık. Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu. Akbank’ın yurtdışı borçlanmadaki uzmanlığını ve yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu iki işlem, ülkemize duyulan güveni ve artan yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemli” dedi.