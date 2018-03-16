Her yaştan misafirini spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturacak koşuda üç farklı parkur olacak. 09:00-11.00 saatleri arasında yetişkinler için 10K- 5K parkurlarında asfalt koşusu; 10.:45’te ise 4-12 yaş çocuklar için Akbatı Çocuk Koşusu gerçekleşecek. Akbatı Koşusu web sayfası www.akbatikosu.com üzerinden kayıt yapılabilir.





Koşunun ardından Festival Park alanında saat 16.00’a kadar devam edecek etkinliklerde, müzik dinletileri, sağlıklı yaşama dair kısa söyleşiler ve origami, makers club ve masal okuma gibi yaratıcı çocuk etkinlikleri ile tüm misafirler keyifli bir gün yaşayacak. Dileyenler WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile iş birliği ile düzenlenecek sanal gerçeklik gözlüğü ile su altında deniz kaplumbağalarıyla yüzme deneyimi de yaşayacak.





Hem Bahçeşehir bölgesinde koşuyla ilgilenenleri bir araya getirmek hem de koşuya gönül veren tüm sporculara ev sahipliği yapmanın amaçlandığı Akbatı Koşusu, 1 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

PROGRAM

07.30 - Kit Dağıtımı ve açılış

09.00 - 10K

09.10 – 5 K

10.45 – Akbatı Çocuk Koşusu

11.30 – Ödül Töreni

12.00-16.00 Festival Park etkinlikleri