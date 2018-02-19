Akçakale ilçesine bağlı kırsal bir mahallede iki gündür etkili olan yağmur sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. Evlerini sel suları basan vatandaşlar, eşyalarının sular altında kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

İHA'nın haberine göre vatandaşlar, evlerini sürekli sel suları bastığını aktararak, mahallelerinin taşınmasını istedi.

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