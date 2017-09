Akçay'dan 'rövanş' söylemine cevap!

Mustafa reşit Akçay, mağlubiyet için herhangi bir mazeret üretmeyeceklerini söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akçay, "Kaybettik ve hatalıyız. Ağlamak için mazeret üretmeye gerek yok" dedi. Altyapı konusuna da değinen Akçay, "Oyuncuyu eğitmeden, eğitilmiş oyuncuyla rekabet ettiriyoruz. Bu adil değil" diye konuştu. Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. İyi bir mücadele için geldiklerini söyleyen Akçay, "Rövanş gibi görmediğimiz bir maçtı. İkisi farklıydı. Lig olarak puana ihtiyacımız olan dönemleri geçiriyoruz. Bu süreçte oyun ve hızımız çok iyi olsa da bunu skora yansıtma konusunda geride kaldığımızı görüyoruz. Mücadelenin başından itibaren pozitif futbol ve mücadelemizi oyuna yansıtmaya çalıştık. Taktik olarak oyuncu değişikliklerinden sonra bazı fırsatlar yakalasak da değerlendiremedik. Pozisyon yakalama konusunda daha çok çalışmamız lazım. Fiziksel konuları hallediyoruz ama teknik ve taktik olarak yol almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



''YARARLI OLMADIĞIM ANDA GİDERİM''

Son dönemde Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik adamların sorulması üzerine konuşan Akçay, "Niye sen istifa etmiyorsun anlamında bir ifade oldu. Gerçekçi olmak lazım. Seyircisiz 7 maç oynuyorsunuz. 5'i deplasmanda Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş bizim için tek talihsiz maç Alanya ile içeride oynadığımız tepki. Fiziksel olarak iyiydik ama skora yansıtamadık. Ben yararlı olamadığım anda aniden giden adamlardanım. Maddi değerlere önem vermeyen biriyim. Yararlı olmadığımı hissettiğim an bu hamleyi yaparım. Bir değişim içindeyiz. Sezonda bütün işlerin doğru gitmesi gerekiyor. Bütün her şey sadece antrenörün meydana getirdiği noktada mı? Bu soruyu da ben sorayım size" diye konuştu.



''MAZERET ÜRETME KONUSUNDA İYİYİZ''

Taraftarlarından uzakta kalmanın takımı bu kadar olumsuz etkilemeyeceğini söyleyen Mustafa Reşit Akçay, "Bir takımı taraftarsız olmak bu kadar etkilemez. Mazeret üretme konusunda çok iyiyiz. Benim de önümde mazeretler var ama bunlardan vazgeçmeliyiz. Oyuncu, ben, yönetici şu oldu da ben bu yüzden yenildim, eksikler var. Ağlamak için bir pozisyonun yok. Aklı başında bir yöneticiyle bunları değerlendirirsin, aklı başında bir futbolcuyla değerlendirirsin. Yenildik, hatalıyız. Yenilen her zaman hatalıdır. Bazı şeylere hazırlıklıyız. Problemleri iyi tanımlamalıyız. Başarı ve başarısızlık kime göre, neye göre. Bunu kim tanımlıyor, kriteri ne? Sonuçlar mı? Öyle olsaydı her hafta bir antrenörü kovmak gerekiyor" dedi.



''BU ÜLKENİN ÇOCUĞUNU EĞİTMEDEN MÜCADELEYE SOKUYORSUNUZ''

Yabancı konusuyla ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Akçay, "Çok ağır sorular sordunuz. Bu soruları burada tanımlamak, ifade etmek Çekinen bir adam değilim ama bazı veriler olmadan afaki konuşmak olmaz. Bu ülkenin futbolunda gerileme var mı, var. Yabancıların etkisi nedir, bu ayrı. Altyapılara ayrılan bütçelerle ilgili konuşalım, yöneticilerin bakış açısıyla ilgili konuşalım. TFF, Kulüpler Birliği'nin davranışlarına göre hareket edebilir çünkü oradan oy alıyor. Teknik adamların fikrini sormuyor. Yabancı konusuyla ilgili bir danıştay yapılır, buradan fikir alınabilir. Bu danıştay, akademik kişilerden oluşabilir. Biz zurnanın son deliğiyiz. Bu işte çok iyi teknik adamlar var. Şenol Hoca var, Fatih Hoca var. Bu ülkenin çocuğunu eğitmeden iyi eğitilmiş adamlarla rekabete sokuyorsunuz. Bunun neresi adil. Bayern Münih bütçesinin yüzde 10'unu, Barcelona yüzde 9'unu eğitime ayırıyor. Sen yüzde 1 ayıramıyorsun. Almanya'da bir sürü yetenekli Türk futbolcu çıkıyor, bizde neden çıkmıyor" dedi. Milli Takım'ın başına neden Mustafa Reşit Akçay ya da yerli bir teknik adam gelmedi sorusunu da yanıtlayan Akçay, "Milli Takım'a ben talip olmam, ben yapamam. Oraya başka birisi talip olsun, ben istemem" cevabını verdi. Akçay son olarak, "Bize dair yolunda gitmeyen konular varsa, çözüm üretilebiliriz. Elimizdeki kadroyla çözüm üretilebilir. Elimizde yetenekli bir kadro var. Eğer çözüm üretemezsek bunun yollarını ararız" diyerek sözlerini tamamladı.

Mustafa Reşit Akçay - Konyaspor