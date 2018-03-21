Akciğerinden ayva büyüklüğünde kitle çıktı

İzmir'de yaşayan Şefiye Seçer’in vücudunda bulunan ayva büyüklüğündeki kitle başarılı bir operasyonla çıkartıldı. Operasyon sonrası yoğun bakım sürecinde sıkı takip edilen hasta şimdi hayata gülümsüyor.
NEFES ALMASINI ZORLAŞTIRAN KİTLE TESPİT EDİLDİ
İki ay önce göğüs ağrıları başlayan ve ani bayılmalar yaşayan İzmirli Şefiye Seçer, rahatsızlığını öğrenebilmek için doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğer bölgesinde nefes almasını zorlaştıran bir kitle olduğu anlaşıldı. Hayati riski gün geçtikçe artan kadın, yaptığı araştırmalar sonucu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Telli’ye ulaştı.
Yapılan tetkiklerde hastanın akciğer bölgesine oturmuş, ayva büyüklüğünde bir kitle olduğu tespit edildi. Dr. Çatal ve Telli’nin ortak girdiği ve 5 saat süren ameliyatla kitle başarıyla çıkartıldı. Hasta riski yüksek riskli bir ameliyatın ardından Yoğun Bakım Servisi’ne alındı. Serviste doktor ve hemşirelerin 10 dakika bir hayati fonksiyonlarını kontrol ettiği hasta, bir haftalık izlem ve tedavi sonucunda normal servise alındı.
"KİTLETİ BAŞARIYLA ÇIKARTTIK"
Hastanın özellikli ve riskli bir ameliyat geçirdiğini belirten Dr. Çatal, “Şefiye Hanım, sağ akciğerine oturan bir kitle nedeniyle başvurdu yapılan tetkiklerde troid sağ lobundan tam net anlaşılamayan, hastada bayılmalar, nefes almada zorluk yapabilen bir kitlesi vardı. Ali hocamla birlikte ameliyata girdik. Kitleyi beraber başarıyla çıkarttık. Hastamız gayet iyi yarın taburcu olacak” dedi.
YOĞUN BAKIM HASTA TAKİBİ TEDAVİ BAŞARISINI PERÇİNLEDİ
51 yaşındaki hastanın nefes güçlüğü ve sağ omzunda ağrı şikayetleriyle hastanelerine başvurduğunu anlatan Prof.Dr. Telli, “Sağ akciğer üst lob bölgesinde tahminen bir ayva büyüklüğünde tümöral kitle vardı. Kitleyi çıkardık, gayet başarılı bir ameliyattı. Muhtemelen akciğer dışı bir tümördü muhtemelen. Bu tür operasyonlar zor bir ameliyattır. Gerekli manipülasyonlar yapılarak hasta tedavi edildi” dedi. Özellikle ameliyat sonu yoğun bakım hasta takibinin çok iyi olduğunu belirten Dr. Telli, tedavisinin başarısında bunun da çok etkisi olduğunu söyledi.
Hasta yakınları, daha önce birkaç hastaneye gitmelerine rağmen doktorların hastalarını ‘Operasyon riskli’ diyerek ameliyata almadıklarını söyledi. Riskli bir ameliyatın ardından hayata yeniden ‘merhaba( diyen Şefiye Seçer, doktorlarına ve sağlık personeline minnettar olduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.