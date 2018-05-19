Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin için yardım kampanyası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Akdağ, "Dünya Sağlık Örgütüyle beraber AFAD bir proje geliştirdi. Konuştuk, 1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye (Gazze'ye) sokacak. Şu anda hem bu (Filistin'e Umut Ol) yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonunun desteğini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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