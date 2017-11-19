Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem - SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya'nın Kumluca İlçesi'nin 108 kilometre açığında saat 08.19'da Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 25 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

Akdeniz

Deprem

son depremler